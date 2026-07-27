Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Минске

Возможность сверить часы и выработать единую стратегию. Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов в промышленности, наращивание экспорта. Эти темы – в центре внимания экспертов. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, дипломаты должны быть в ритме происходящих на родине событий.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Большая часть нашего семинара будет посвящена различным вопросам, подтягивая их к вопросам социально-экономического развития страны, реализации каких-то инфраструктурных проектов, политических событий, срез общественной жизни в нашем государстве. Именно для того, чтобы послы также лучше ориентировались в том, что может Республика Беларусь предложить нашим партнерам, целый ряд встреч предусматривается с руководством соответствующих министерств и ведомств.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах:

Это очень важный семинар и очень нужный для нас всех. Мы практически каждый год собираемся здесь для того, чтобы узнать информацию из первых уст об экономике Беларуси, о некоторых тенденциях, о планах на наше сотрудничество. Арабские Эмираты для нас – это традиционный добрый партнер. Мы работаем по различным направлениям, включая как продукты питания, так и сырьевую группу. Кроме того, мы активно начали работать с нашей биржей. Взаимодействие между странами выстраивается комплексно. Даже с учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере: наша страна стала лидером по поставкам рапсового масла в Израиль.

Юрий Ярошевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

У нас никогда не было такого объема белорусского экспорта в Израиль. В этом году мы, я могу смело это заявить, мы выйдем только по товарам на 170-180 миллионов долларов. Для Израиля это беспрецедентная цифра. Предыдущие рекорды у нас были чуть-чуть больше 100 миллионов. Продукция тех наших предприятий, которая помогает в стройке, – она там очень востребована. У нас пошла древесина. У нас всегда хорошо шли наши продукты. Мы сейчас работаем – и это очень перспективная ниша, поверьте мне – над кошерностью. Да, над получением сертификатов кошерности. Это тоже востребовано уже и будет востребовано. Не прекращается активное сотрудничество и со странами африканского континента. Наши подходы по линии многостороннего трека дипломатии во многом совпадают со взглядами Зимбабве. Реализуются крупные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, образования – Беларусь готовит кадры для зимбабвийской экономики, поставляет продукцию.