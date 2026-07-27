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Владислав Шапша и Игорь Щёголев возложили цветы к монументу Победы в Минске

27 июля 2026 10:46
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша и полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев возложили цветы к монументу Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Шапша и Игорь Щёголев возложили цветы к монументу Победы в Минске-2

После памятного мероприятия Игорь Щёголев заявил о необходимости расширять участие белорусских компаний в реализации проектов на территории России. По его словам, такую задачу поставили лидеры двух государств. Сегодня предприятия нашей страны уже задействованы в строительстве и модернизации объектов социальной инфраструктуры, промышленности, здравоохранения и спорта в российских регионах, демонстрируя высокое качество работы. Российская сторона рассчитывает на дальнейшее увеличение числа совместных проектов, которые будут способствовать развитию экономик союзных стран.

# Владислав Шапша # Беларусь-Россия

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