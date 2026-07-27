Прямой эфир

Лукашенко встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым

27 июля 2026 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Успешный опыт работы с Калужской областью – это лишь часть масштабного сотрудничества. Взаимодействие с Беларусью сегодня укрепляет весь Центральный федеральный округ России. Сюда входят 18 регионов, включая Москву, Московскую, Воронежскую, Тульскую и другие области. Конкретные проекты Александр Лукашенко обсудил уже на встрече с полномочным представителем российского Президента Игорем Щёголевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился с полномочным представителем Президента России Игорем Щёголевым-2

В 2025 году совместный товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России превысил 34,5 миллиарда долларов. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в сфере биотехнологий. Глава государства подчеркнул: уникальный проект БНБК должен стать общим драйвером. Для этого у Минска и Москвы есть все – от наработанных связей до колоссального опыт. Как подчеркнул глава государства, главное – сделать акцент на глубокой переработке и избавиться от бумажной волокиты. БНБК уже активно сотрудничает со многими российскими регионами, поставляя уникальные корма и аминокислоты. Ожидается, что география поставок станет еще шире.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в 1 млрд долларов с Калужской областью
27 июля 2026 10:33

Лукашенко видит возможности для достижения товарооборота в 1 млрд долларов с Калужской областью

Набережную реки Солянка в Старых Дорогах украсили скульптуры сказочных персонажей
27 июля 2026 07:46

Набережную реки Солянка в Старых Дорогах украсили скульптуры сказочных персонажей

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики
27 июля 2026 07:04

Нацбанк Беларуси фиксирует ускорение дедолларизации экономики