Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выиграла домашний Кубок сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном поединке наши девушки вновь нанесли поражение россиянкам. Основное время противостояния завершилось вничью – 2:2. Причем хозяйки дважды были впереди, но гостьи сравнивали. Однако в серии буллитов более мастеровитыми оказались соотечественницы. Таким образом, белоруски подтвердили титул чемпионок, завоеванный год назад. В схватке за бронзу наша молодежка обыграла российских сверстниц. У мужской национальной команды – серебро.