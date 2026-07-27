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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выиграла домашний Кубок сильнейших

27 июля 2026 11:51
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве выиграла домашний Кубок сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном поединке наши девушки вновь нанесли поражение россиянкам. Основное время противостояния завершилось вничью – 2:2. Причем хозяйки дважды были впереди, но гостьи сравнивали. Однако в серии буллитов более мастеровитыми оказались соотечественницы. Таким образом, белоруски подтвердили титул чемпионок, завоеванный год назад. В схватке за бронзу наша молодежка обыграла российских сверстниц. У мужской национальной команды – серебро. 

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