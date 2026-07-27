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Белорусские гребцы завоевали 24 медали на юниорском чемпионате Европы

27 июля 2026 11:37
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39 финалов и 24 медали. Таков итог выступления белорусских гребцов на байдарках и каноэ на первенстве Европы среди спортсменов до 18 и до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Международный старт собрал атлетов из 38 государств. Представители синеокой 13 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Кроме того, в активе 7 серебряных и 4 бронзовые награды. В своих классах судов не знали равных Ангелина Бардановская и Инна Неделькина, Алексей Дащинский, Полина Соболь, Мария Мисюченко, Дарья Ключинская и многие другие. 

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