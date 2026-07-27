Шиманович вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Мемфисе

Ирина Шиманович пробилась в основную сетку теннисного турнира категории 250 в Мемфисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт является подготовительным к заключительному в сезоне Большому шлему – US Open. В решающем матче квалификации белоруска в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Индинии Анкитой Райаной. Встреча продолжалась менее часа. Счет – 6:2, 6:0. Следующая соперница пока не определена. Шиманович сыграет в Мемфисе и в паре. Она объединила усилия с Никой Радишич из Словении.