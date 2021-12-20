Польский генерал: Эмилю Чечко грозит только один приговор – смертная казнь. Пуля в лоб, и всё

В Польше для сбежавшего в Беларусь солдата уже потребовали смертной казни. Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Эмиля Чечко следует расстрелять как предателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши:

Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага, и так это надо трактовать. Для меня как для солдата здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны. Если все политики говорят, что идет гибридная война против Польши, то давайте будем последовательными. Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, и это бесспорно. Ему грозит только один приговор – смертная казнь. И это даже не обсуждается. Пуля в лоб, и все.