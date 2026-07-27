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«Неман» и «Славия» стали четвертьфиналистами Кубка Беларуси по футболу

27 июля 2026 12:00
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«Неман» и «Славия» стали очередными четвертьфиналистами Кубка страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители Мозыря выбили из дальнейшей борьбы бресткое «Динамо». Хозяева поля дважды отличились в первом тайме. Точные удары нанесли Терентий Луцевич и Андрей Соловей. Гости ответили голом в исполнении Алексея Бутаревича. В параллельной встрече «Неман» в дополнительное время сломил сопротивление «Арсенала» – 3:2. Кроме «Славии» и «Немана» спор за почетный трофей продолжают «Минск», «Барановичи», «Витебск» и «Днепр».

# Футбол Беларуси

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