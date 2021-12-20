«Что в результатах данного исследования может принципиально удивить или показаться новым?» Ответил Николай Мысливец

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу « По существу » ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Исследование, безусловно, интересно, но его результаты коррелируют с исследованиями, которые проводит Институт социологии постоянно на протяжении всего периода своей истории, 30 лет. Если ответить на когда-то задававшийся с определенной периодичностью вопрос, что в результатах данного исследования может принципиально удивить или показаться новым? Нужно сказать, что подобного рода оценки и во многих других отношениях в части доверия к институтам власти, удовлетворенности различными аспектами жизни коррелируют с теми результатами мониторинговых исследований, которые институт проводил в течение этого года.

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