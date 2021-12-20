Как ковидный год повлиял на материальное состояние белорусов и почему доход – это не только зарплата?

Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это, наверное, прежде всего экономическая цифра. Если мы говорим о том, что эти данные верны, то ожидаем какого-то экономического успеха, правильно? Потому что верят людям, которые ценят деньги. Это я могу сказать по рейтингам наших телеканалов. То есть если рекламодатель несет деньги в программу, значит, она действительно здесь работает. Приблизительно по такому принципу строится? То есть если мы доверяем этим цифрам, значит, и инвесторов ждем?

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Разумеется, если доверяем, то и ждем инвесторов. И методика, и научные организации – это усиливает наше доверие ко всем этим цифрам, но в то же время мы можем говорить, что они соответствуют здравому смыслу. Когда мы говорим о том, что население поддерживает социальную направленность нашей экономической политики, мы должны понимать, и опрос показывает, что большая часть населения прекрасно понимает, что доходы – это не только зарплата, которую ты получаешь на предприятии. Это и те социальные блага, которые государство централизованно распределяет. Кирилл Казаков:

Просто мы не можем их распределить. Условно говоря, доступная медицина, образование.

Алена Сырова, СТВ:

Для нас это само собой разумеющееся. Василий Гурский:

Совершенно верно. Это тоже те доходы, которые мы не можем посчитать, но оценить все-таки можем. И когда в социологическом опросе мы видим, что люди доверяют государству, которое обеспечивает им этот уровень общественных благ (и медицина, и безопасность на улице, и мир, который есть у нас, возможность повести ребенка в детский сад, отправить его в школу и просто дома ждать, не думая, что там с ним может что-то случиться). Эта гарантированность тоже дорогого стоит. Государство, конечно, может посчитать, сколько это стоит, потому что это определенные статьи расходов госбюджета. А для человека оценить это… Алена Сырова:

Сергей Григорьевич, как считаете, как часто нужно проводить подобные социологические опросы? Или от периода все зависит?

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:

Сейчас произошла хорошая история за этот год. Мы сделали сравнительное исследование в начале года и в конце. Мы можем сопоставлять эти данные, я их выбрал специально для вашей программы, эксклюзивно рассказать о том, что мы увидели в динамике. Динамика для нас очень важна, но и для вас, в том числе, для людей. «Изменилось ли ваше материальное положение за последний год?» В феврале эта цифра 3,2 % – значительно улучшилось. Кирилл Казаков:

Более-менее стабильная история для нашего государства. Сергей Мусиенко:

Я сейчас покажу на цифрах.