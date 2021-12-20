Как ковидный год повлиял на материальное состояние белорусов и почему доход – это не только зарплата?
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это, наверное, прежде всего экономическая цифра. Если мы говорим о том, что эти данные верны, то ожидаем какого-то экономического успеха, правильно? Потому что верят людям, которые ценят деньги. Это я могу сказать по рейтингам наших телеканалов. То есть если рекламодатель несет деньги в программу, значит, она действительно здесь работает. Приблизительно по такому принципу строится? То есть если мы доверяем этим цифрам, значит, и инвесторов ждем?
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси, доктор экономических наук:
Разумеется, если доверяем, то и ждем инвесторов. И методика, и научные организации – это усиливает наше доверие ко всем этим цифрам, но в то же время мы можем говорить, что они соответствуют здравому смыслу. Когда мы говорим о том, что население поддерживает социальную направленность нашей экономической политики, мы должны понимать, и опрос показывает, что большая часть населения прекрасно понимает, что доходы – это не только зарплата, которую ты получаешь на предприятии. Это и те социальные блага, которые государство централизованно распределяет.
Кирилл Казаков:
Просто мы не можем их распределить. Условно говоря, доступная медицина, образование.
Алена Сырова, СТВ:
Для нас это само собой разумеющееся.
Василий Гурский:
Совершенно верно. Это тоже те доходы, которые мы не можем посчитать, но оценить все-таки можем. И когда в социологическом опросе мы видим, что люди доверяют государству, которое обеспечивает им этот уровень общественных благ (и медицина, и безопасность на улице, и мир, который есть у нас, возможность повести ребенка в детский сад, отправить его в школу и просто дома ждать, не думая, что там с ним может что-то случиться). Эта гарантированность тоже дорогого стоит. Государство, конечно, может посчитать, сколько это стоит, потому что это определенные статьи расходов госбюджета. А для человека оценить это…
Алена Сырова:
Сергей Григорьевич, как считаете, как часто нужно проводить подобные социологические опросы? Или от периода все зависит?
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ECOOM:
Сейчас произошла хорошая история за этот год. Мы сделали сравнительное исследование в начале года и в конце. Мы можем сопоставлять эти данные, я их выбрал специально для вашей программы, эксклюзивно рассказать о том, что мы увидели в динамике. Динамика для нас очень важна, но и для вас, в том числе, для людей. «Изменилось ли ваше материальное положение за последний год?» В феврале эта цифра 3,2 % – значительно улучшилось.
Кирилл Казаков:
Более-менее стабильная история для нашего государства.
Сергей Мусиенко:
Я сейчас покажу на цифрах.
Кирилл Казаков:
Люди зачем спрашивают? Мы изучаем, как мы живем в январе, в ноябре. Значит, хочется верить, что мы стали жить лучше.
Василий Гурский:
По-разному. Как говорят, время – это расстояние между событиями. Мы видим, что последний год очень насыщен разного рода событиями. Не стоит брать январь или февраль. А, допустим, период до санкций и в период этих санкций. И посмотреть, насколько государство справилось с этой задачей. И мы видим, что оно реально справляется.
Сергей Мусиенко:
Когда мы делали февральский опрос, он же был после ковидного года, и для нас цифра 3,2 % «существенно улучшилось» была в радость. А вот год прошел, потом цифра 11,7 % «немного улучшилось». Она тоже вызывала у нас доверие.
Кирилл Казаков:
А теперь 18 и 5,6.
Сергей Мусиенко:
Ради этого мы и работаем. Потом «не изменилось». Это на фоне того положения, а было 29. Чувствуете?
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