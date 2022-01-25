Вадим Боровик: НАТО может быть троянским конём, который приведёт к тому, что в Европе начнётся третья мировая война

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и политолог Вадим Боровик. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня Президент, встречаясь с учеными, был вынужден говорить о том, что происходит вокруг нашей страны. Я процитирую: «Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы». Тем не менее мы вынуждены сейчас говорить о тотальной милитаризации региона. И не только нашего региона – активно подтягиваются силы НАТО. Переговоры, которые сейчас идут (Россия – США – НАТО), пока безрезультатны. Как вы их оцениваете? Они эту операцию по расчленению России готовили десятилетиями

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, все не так плохо на Западе, как бы нам хотелось. Они эту операцию по расчленению России готовили уже десятилетиями, это спланированная операция. Чтобы вы понимали, Великобритания не просто так вышла из ЕС, не просто так вырастили Польшу в Евросоюзе, такой агент влияния США в регионе. С одной стороны, в противовес Германии, с другой стороны, посмотрите – 15 тысяч, даже больше, военнослужащих, техника скоплена на наших границах. Это неспроста. Там было беженцев на пике около 2 000, и против 2 000 мирных граждан (половина – дети и женщины, в том числе беременные)... Юлия Бешанова:

То есть это повод стянуть войска к границе? Нас хотят втянуть в региональный конфликт, спровоцировать Вадим Боровик:

Это один из поводов. Рассказываю вам сценарий, что хотят и чего мы не должны допустить. Во-первых, по лбу надо давать недальновидным деятелям, которые любят размахивать ручками и рассказывать о каких-то победоносных, молниеносных военных операциях, как легко все будет. Чуть ли не там они мечтают – я говорю о ряде политиканов, не о серьезных российских политиках, а о ряде – заявляют, что «если что, мы тут за пять минут». К сожалению, не так. К сожалению, в Украине скопили достаточно серьезные вооружения, сейчас туда переправляли и Великобритания, и США. Милитаризовано население. Есть летальное оружие. К сожалению, если мы втянемся в этот конфликт, это в первую очередь будет нас затягивать. Беларусь, возможно, как в рамках Союзного государства должна будет оказывать помощь Российской Федерации, хотя сейчас об этом речь не идет. Абсолютно правильно, как председатель Высшего государственного совета Александр Григорьевич Лукашенко говорил о том, что мы не заинтересованы в этом. Но их задача, первое – втянуть в военный конфликт. Все эти переговоры, о которых вы у меня спрашивали, – это фон, знаете, они играют с вами за столом в определенную игру, но под столом решают свои вопросы. Это фон, никто ничего не хочет снимать. Задача какая и куда нас хотят втянуть? Я на 99 % уверен, им интересно нас ввязать в региональный конфликт. Это мечта, подумайте. Три союзные республики, те, кто были ядром Советского Союза, начнут друг друга уничтожать. То есть 40-миллионная Украина, Россия, Беларусь. Виктор Саевич: «Запад сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Им надо новые успехи, им надо разгромить Россию». Подробнее здесь.

Юлия Бешанова:

То есть фактически своими же руками. Вадим Боровик:

Своими же руками. И вот для чего они туда собираются направлять американских военнослужащих? Для того, чтобы не погасить вот этот очаг напряжения. То есть они будут накалять обстановку, направлять соответствующим образом в том числе и поведение вот этих управляемых специалистов. Следующий этап. Мы с вами должны понимать: нас хотят втянуть в этот региональный конфликт, спровоцировать. Три союзные республики, самые братские, в первую очередь Россия и Украина. Мы здесь вообще всегда были таким третейским судьей, старались помочь. Даже не судьей, а местом, где можно было договориться. К сожалению, нас пытаются в это втянуть. Но смотрите, в чем суть вопроса. Во-первых, если начинается региональный конфликт, они будут подогревать Украину, Россия будет тратить… Поймите, когда в Сирии воюют специалисты, то есть ЧВК воюют, воюют люди, для которых это профессия. Но когда придут цинковые гробы рядовых, это ударит по политическим системам. «Основная задача западной цивилизации – распад России» Вадим Боровик:

2024 год – выборы в России. То есть это прямая угроза социально-политической стабильности региона. Задача их какая? Основная задача западной цивилизации – распад России. Их интересуют шесть-семь республик, две-три – сырьевые, остальные такие марионетки. Их даже потом в НАТО могут принять при необходимости. Скорее всего, даже и не примут, будет такой отстойник, сброс отходов. Население, те, кто могут, будут использоваться, может, кто-то мигрирует. В целом интересует развал России. Эта задача ставилась уже 70 лет назад. Как только подписана была Ялтинская конференция, соответствующие специалисты разрабатывали план по покорению Евразии. Американцы в Первой мировой войне вошли в круг мировых держав, Вторая мировая война – они вообще стали первыми в мире, конкурируя с Советским Союзом, и сегодня они хотят очередную войну – в Европе. Евросоюз тоже конкурент. НАТО может быть троянским конем, который приведет к тому, что в Европе начнется третья мировая война

Вадим Боровик:

Европейцы не понимают, что НАТО сегодня не является стабилизирующей организацией и организацией, которая носит оборонительный характер. НАТО сегодня дестабилизирует целые регионы. Сегодня НАТО может быть тем троянским конем, который приведет к тому, что в Европе начнется третья мировая война. Вот здесь что мы должны делать? Первое – самое будет мудрое – не втянуться в этот региональный конфликт. Мы должны иметь необходимый военный контингент, необходимое вооружение у границ, чтобы охранять, иметь специалистов необходимых и план действий на случай, если на нашу территорию будет движение. Если нас будут пытаться втянуть в военный конфликт, мы должны показать, что будут нанесены удары Вадим Боровик:

Здесь нас хотят втянуть, мы не должны на эту провокацию поддаться. Но обозначить: если вдруг нас будут пытаться втянуть в военный конфликт, мы должны показать, что будут нанесены удары. Вот говорите – не будет применено стратегическое оружие. То, что будет применено стратегическое оружие по нашей царице морей Великобритании и США. Причем Америка всегда пользовалась, что они царица тоже – два океана. Сегодня есть «Посейдон» – новое название вооружения, управляет морским дном, цунами происходит. Надо показать, что всплывают соответствующие подводные лодки. Только заикнулся заместитель министра иностранных дел Российской Федерации о том, что в Венесуэле либо на Кубе могут такие вооружения появиться. Мы должны сегодня уже это обозначать как потенциальную угрозу этим странам. Мы должны с вами понимать: мы в последние 30 лет все время защищаемся и отступаем. Даже в Сирии Россия отступала. Почему? Потому что ведь если бы было падение Сирии, следующий Иран, потом Российская Федерация. Тут все геополитически разложено. Сегодня они в Сирии создали точку нестабильности. Их задача была не завоевать Сирию, а создать точку нестабильности. И на очереди Иран. И как только здесь мы завяжем региональный конфликт на европейской равнине, сразу же продолжатся движения и в Казахстане, на Северном Кавказе будут проблемы и прочее. Поэтому Россия должна быть готова, что будет достаточно большое количество провокаций по всему периметру территории. Поэтому нам ни в коем случае нельзя ввязаться в этот региональный конфликт и нужно научиться создаваться проблемы у них, и с учетом кибервойск, которые у нас есть. Наш лучший вариант в Украине – сейчас не ввязаться. А вот будут выборы… Они сегодня не стесняются вмешиваться в наши выборы. Давайте поддержим те силы, которые будут пробелорусскими, просоюзными, пророссийскими, которые нормально будут проводить ту политику, которая в русле наших торгово-экономических дружеских отношений. Юлия Бешанова:

Учения [«Союзная решимость» – прим. ред.] наделали очень много шума в информационном пространстве. Мало того что они стали ширмой, за которой Украину стали действительно наполнять и наводнять оружием из всех стран, вместе с тем пошли фейковые сообщения, в том числе от Госдепа, что Россия с территории Беларуси в ходе учений будет нападать на Украину. Нас хотят любыми силами втянуть в конфликт. Возможно, будут провокации

Вадим Боровик:

Этого не будет. Еще раз хочу сказать по поводу нашего конфликта – никаких конфликтов. Вы вдумайтесь, вы когда-нибудь думали, что будут бомбить когда-то Донбасс? Вы когда-нибудь думали, что на территории Украины будут беженцы, что будут погибать люди? Никогда об этом не думали. Сегодня мы на телеканале столичном говорим с вами о том, что неизбежен конфликт. Не приведи Господь! Еще раз говорю, самый мудрый шаг наш будет, если мы не ввяжемся в этот конфликт. Нас хотят туда втянуть любыми силами, и будут, возможно, провокации. Юлия Бешанова:

Информационные вот эти все? Вадим Боровик:

Да, нас хотят туда втянуть. И сегодня будут накручивать руководство Украины, может быть, на какие-то провокации. Может быть, они начнут какие-то движения у себя на территории по этим спорным республикам в том числе непризнанным двум. Юлия Бешанова:

Украина готова к такому развитию событий? «Вы чего хотите? Какой военный конфликт? Надо опомниться» Вадим Боровик:

Слушайте, если они даже будут работать во своим непризнанным республикам, не надо туда входить нам. Пускай работают соответствующие специалисты, как это делают американцы. Пускай они там занимаются этими вопросами, но нам втягиваться в конфликт не надо ни в коем случае. Потому что, еще раз говорю, задача – на несколько лет втянуть в конфликт, экономически ослабить, потом начнутся мирные протесты в Москве и Минске. Понимаете или нет? И будет повод. Ведь американцы и Украина хотят не допустить «Северный поток» – все, никакого «Северного потока». Кредитная линия, техническое сотрудничество, торговля – вот это будут удары. Могут и от SWIFT отключить. Нам это для чего надо? Вы чего хотите? Какой военный конфликт? Надо опомниться. В Европе не должно быть никаких военных конфликтов. Но мы должны объяснить, еще раз говорю, вот этим нашим друзьям, что мы понимаем, что Украина – это инструмент, а есть пункт управления.

Вадим Боровик:

И мы должны сказать, что если вы будете таким образом использовать Украину… Полностью страна превратилась в сателлита, избрали актера президентом, который вообще ничего не понимает. С чего он начинал свою кампанию? Он говорил, что будет договариваться с Путиным о том, что он остановит войну. Начали с обмена военнопленными, заканчивают тем, что стягивают вооружение со всего мира в Украину. Надо вернуть Зеленского в лоно дружбы, мира и переговоров, что ему и предлагают. Чего он не хочет Минские соглашения? Не нравятся ему Минские соглашения. Так чего ты хочешь, воевать? «Руководство Союзного государства делает все для того, чтобы никакого военного конфликта не было» Вадим Боровик:

Давайте не пугать население. Руководство Союзного государства делает все для того, чтобы никакого военного конфликта не было. Помните, как Президент встречал ребят, которые приехали из Казахстана? Лукашенко о миротворческой миссии в Казахстане: вся эта операция была разработана двумя президентами – России и Беларуси. Подробнее здесь. Первая задача была, я вам скажу и по журналистам – каждого журналиста взяли под охрану в Казахстане, чтобы, не дай бог, с них волосок не упал. Мы не рассматриваем наших солдат, военных, специалистов как пушечное мясо. Для нас мир прежде всего. И мы должны выигрывать от торгово-экономического сотрудничества, от здравых политических отношений, а не говорить сегодня о конфликтах. Поэтому наша задача сегодня – объяснить кукловодам, которые управляют этим процессом в Украине, что в случае, если они будут это провоцировать, мы в первую очередь создадим проблемы там, у них. И когда они будут понимать, что непосредственно есть угроза, мы должны в информационном плане напугать население соответствующих стран, чтобы там началось антивоенное настроение. «Никогда ни с территории России, ни с территории Беларуси мы не будем нападать на сопредельные государства»

Вадим Боровик:

Мы когда такие воинствующие заявления делаем (подробнее здесь), наши специалисты, которые так говорят, должны себя представить в окопе с крысами и своих детей туда посадить. Война – это не марши на военной технике и не марш-броски. Это кровь, смерть, голод, экономический упадок, поэтому не надо так легко. Нас с цветами никто в Киеве встречать не будет. Давайте мозги свои включать. Наоборот, будет воспринято как агрессия. Надо политически решать вопросы. Посмотрите, как американцы. Всегда дорого воевать. Есть силы в Украине пророссийские, пробелорусские. Депутат приезжал, который ушел из этого, хороший фильм про Беларусь снял. Я ним пообщался, сказал: «Молодец, хороший фильм снял». И должны вот таких депутатов, таких политиков в Украине поддерживать, которые, во-первых, объяснят населению, где братья, где выгодно, что невыгодно покупать газ по мировым ценам, направлять пушки на восток. Мы должны политически, дипломатически, имея, конечно, военный потенциал, чтобы свою позицию усилить, но в целом политически и дипломатически работать в Украине. Там столько специалистов в том числе и из служб российской разведки, если говорить откровенно, которые могут поработать в соответствующем государстве, а скоро уже новая политическая кампания, а тут полный провал. Сегодня рейтинг Лукашенко в два раза выше рейтинга Зеленского в Украине, ну и у Путина в том числе высокий рейтинг в Украине. Я думаю, что ни в коем случае нам сегодня не надо пугать украинцев. Когда мы им говорим, что будем какие-то города освобождать на танках, мы сразу настраиваем наших украинцев против себя. Ни в коем случае. У нас Президент имеет украинские корни, поэтому давайте мозги включать. У нас нет милитаристской позиции. Никогда ни с территории России, ни с территории Беларуси мы не будем нападать на сопредельные государства, это исключено. В случае агрессии в нашу сторону ответ будет асимметричный. Еще раз говорю, никакого не будет регионального конфликта. Мы ответим по тем центрам управления, и там будут проблемы.

Вадим Боровик:

Они должны понимать, сегодня надо четко обозначить, Россия – НАТО, переговоры. Замминистра обозначил, должен обозначить президент Российской Федерации, шестая часть суши – должны обозначить. Ведь подсчитывали, в случае глобальной мировой войны с использованием стратегического вооружения Россия пострадает на 30-40 %. Распределено население, огромная территория, невозможно уничтожить. Американцы: два океана (это угроза дополнительная) и очень большая скученность населения. В том числе Европейский союз – это полное уничтожение. Мы не хотим этого и, конечно, не допустим ни регионального конфликта, ни глобальной войны. Но они должны знать, что, сегодня пытаясь использовать военную силу в интересах ослабления и развала Российской Федерации, могут сами пострадать и попасть под этот удар. Юлия Бешанова:

Президент не так давно заявил, что Госдеп нам продолжает угрожать санкциями в случае, если мы проведем союзные учения и если мы получим какое-то ядерное вооружение. Что еще нам могут подкинуть, где еще скрывается угроза для нас? Через какой-то период они все выстроятся в очередь с нами договариваться. Сегодня мы не должны бояться никаких санкций

Вадим Боровик:

Я вам объясню, чего нам не надо бояться. Естественно, выгодно торговать, работать со всем миром, естественно, будете вы все богаче. Но если у вашего контрагента стоит задача на перспективу развалить вот эту территорию и создать территорию геополитической нестабильности с целью захвата и рынков, и ресурсов, и прочее, естественно, вы должны исходить из чего? Из того, что мы в принципе самодостаточная территория. В свое время Александр Григорьевич абсолютно справедливо говорил: мы можем встать спина к спине. А это все страны ОДКБ, ЕврАзЭС, наш рынок нам позволит прокормить население. Может быть, вы все с золотыми часами ходить не будете и не у всех будут дорогостоящие автомобили, но накормить, одеть, получить образование, иметь достойный уровень жизни, несопоставимый со странами третьего мира. Будет нормальный уровень жизни. Нужно показать свою резистентность этой угрозе, и через какой-то период они опять все выстроятся в очередь с нами договариваться. Сегодня мы не должны бояться никаких санкций, мы должны научиться пускать друг друга на рынки. Вот правильно – к госзакупкам в России. Так надо было 10 лет назад нас пустить к госзакупкам в России и мы бы вообще не боялись никаких санкций. Об Украине: во многом черта перейдена, но еще есть возможность как-то нам выстроить отношения Вадим Боровик:

И самое страшное. Да, была ситуация по Крыму, по Донбассу. Но я считаю, при том, что во многом черта перейдена, есть еще возможность как-то нам выстроить отношения.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Как выстроить, с кем? С оккупированной Украиной? Вадим Боровик:

Нельзя ни в коем случае нам переходить на эти рельсы. Этого и добиваются! Задача спецслужб западных – и с той, и с другой стороны создать непримиримых соперников, которые друг друга видят как недоговороспособную сторону. Чтобы начать убивать, надо лишить уважительного отношения. Фашисты, оккупанты и так далее. Там люди, там матери, дети. Это наши братья, братский украинский народ. Виктор Саевич:

Зеленский наш брат? Вадим Боровик:

Зеленский наш глупый брат. Глупый просто, потому что он поддался. Глупый был поступок, что, не понимая политику немножко, не разбираясь в этой сфере, он туда пошел. Второе – попал под внешнее управление. Но мы Зеленского не готовы распять. Мы хотим просто добиться того, чтобы украинский мудрый народ избрал себе того политика, который его приведет к политическому, экономическому счастью. Юлия Бешанова:

Эта ситуация в нынешнее время возможна? Виктор Саевич:

Я считаю, что Вадим просто фантазер. Вадим Боровик:

Лучше с лопатой? Я вам как офицер говорю: мы вас первого призовем и в первый окоп посадим, если вы хотите воевать. Сейчас учения, мы попросим. Виктор Саевич:

Дело не про войну. Вадим Боровик:

Видите, уже не про войну. А когда призовем, все скажете: «Не про войну».

Виктор Саевич:

Надо пойти – пойдем. Не надо нас пугать призывом. Вы не волнуйтесь. Вадим Боровик:

Мы же не в студии воевать будем, а из окопов. На БМП посадят и поедете. Мы должны оставаться в стороне от любых конфликтов, сглаживать санкции, торговать со всем миром и усиливать нашу военную составляющую Вадим Боровик:

Я объясню еще раз: ничего не потеряно. Не надо сейчас хвататься за автомат Калашникова, это самый неэффективный способ. Вы же думайте! Вы вчера планировали строить дом, ребенка отправлять в университет, а вам сейчас предлагают ребенка вашего отправить не туда, куда надо. Я еще раз говорю о том, что мы сегодня должны ни в коем случае не поддаться таким настроениям: там враги, мы всех закидаем шапками и все освободим. Ни в коем случае не ввязаться в конфликт, наоборот, мы должны с использованием наших спецслужб, технологий провоцировать там конфликты, создавать там в том числе и техногенные катастрофы, пускай они страдают. А мы должны в этой ситуации максимально оставаться в стороне от любых конфликтов, максимально стараться сгладить любые санкции, торговать со всем миром, ну и усиливать нашу военную составляющую в том числе. Нам не хватает боеприпасов, где-то у нас вооружения не хватает, надо говорить не об С-400, надо говорить об С-550 на территории Беларуси. В случае, если для нас будет существовать реальная экзистенциальная угроза, мы сюда введем стратегическое и тактико-оперативное вооружение. Введем, потому что не будет выхода другого. Но начинать надо с мирной повестки и не надо пугать население. Задача Союзного государства – показать силу и решимость в рамках учений, но ни в коем случае не втянуться в военный конфликт