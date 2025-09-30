Лукашенко: сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал сотрудничества

Сопряжение двух форматов – ЕАЭС и СНГ – помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств государств – участников СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государства, входящие в интеграционные объединения, демонстрируют устойчивые темпы экономического развития. По итогам 2024 года совокупный ВВП увеличился на 4,4 %. Сопоставимые показатели – и в промышленном производстве, что говорит о стабильности базовых отраслей экономики. При этом сохраняется контроль над инфляцией, нет проблем с занятостью на рынке труда. В условиях непростой внешнеполитической ситуации такие результаты выглядит достойно – подчеркнул Президент Беларуси.

В то же время останавливаться на достигнутом нельзя. Главным локомотивом развития остается промышленность – отрасль, которой в Беларуси традиционно уделяют особое внимание еще с советских времен. В уровне индустриального потенциала убеждать партнеров по интеграции нет необходимости: многие из них уже побывали на международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая в эти дни проходит в Минске. Александр Лукашенко акцентировал внимание и на других направлениях, где требуется особенно глубокая совместная работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одна важная составляющая региональной интеграции – продовольственная безопасность. Не просто развитие сельского хозяйства, а именно продовольственная безопасность. Это вопрос социальной стабильности и без преувеличения существования народов и государств, особенно сегодня, когда почти миллиард населения в мире голодает. Все необходимое для успешной кооперации всех наших стран в агропромышленные сферы и реализации амбиций на внешних рынках продовольствия имеется. В этом ключе приветствую выработанное предложение о распространении на проекты в АПК действующего механизма субсидирования кооперационных проектов промышленности из бюджета Евразийского союза.

Много, очень много говорится сегодня о цифровизации. Я уже говорю, не переборщить бы. Однако сотрудничества в этом направлении на должном уровне пока нет. Вопрос о признании цифровой, к примеру, подписи остается неурегулированным уже долгие годы. В данной области две задачи.

Первая – открыть взаимный доступ национальным информационным системам. Вторая – обеспечить их совместимость. По-моему, исходя из того, что я получил данные, очень много и правильно об этом говорил премьер-министр Казахстана. С Россией мы двигаемся в этом плане очень прилично. В ближайшее время мы эти вопросы решим. И если будут желающие использовать наш опыт, пожалуйста.

Уверен в необходимости поднять еще один важный вопрос. С момента образования Евразийского экономического союза прошло более 10 лет, а СНГ – 35. Если в торговле товарами мы добились создания реального внутреннего рынка, хоть с определенными изъятиями, ограничениями, то в торговле услугами остались на уровне базовых договоренностей. А ведь больше половины нашего ВВП формируется именно сферой услуг.