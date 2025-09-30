Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что под видом оказания помощи Украина на самом деле эксплуатируется Западом, который стремится контролировать ее ресурсы. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал происходящее империалистической борьбой, в ходе которой украинский народ страдает от внешнего давления. После встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина может восстановить границы 1991 года при поддержке ЕС. Ранее он допустил возможность территориального обмена между Россией и Украиной, посчитав это выгодным для обеих сторон.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что аннексированные регионы являются неотъемлемой частью страны и этот вопрос обсуждению не подлежит.

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