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Силы ПВО за сутки сбили две ракеты Нептун и 128 БПЛА

30 сентября 2025 10:48
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Силы ПВО за сутки сбили две ракеты Нептун и 128 БПЛА-0

За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты «Нептун» и 128 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также были атакованы объекты на Украине, включая железнодорожную инфраструктуру, места хранения беспилотников и военные позиции в 154 районах.

Согласно данным ведомства, общие потери украинской стороны с начала конфликта включают сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов, бронетехнику, артиллерийские установки и военные транспортные средства.

Фото: pixabay

# Международная политика

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