Силы ПВО за сутки сбили две ракеты Нептун и 128 БПЛА

За последние 24 часа российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты «Нептун» и 128 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также были атакованы объекты на Украине, включая железнодорожную инфраструктуру, места хранения беспилотников и военные позиции в 154 районах.

Согласно данным ведомства, общие потери украинской стороны с начала конфликта включают сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов, бронетехнику, артиллерийские установки и военные транспортные средства.

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