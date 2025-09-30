Беларусь и Кыргызстан планируют к 2030 году достичь товарооборота в 500 млн долларов

Пример – Кыргызстан. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с председателем Кабинета министров этой страны Адылбеком Касымалиевым. За более чем 32 года дипломатических отношений государства реализовали множество совместных проектов в самых разных сферах. На переговорах стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Для Беларуси участие в интеграционных объединениях остается важным фактором устойчивости в условиях внешнего давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономическая кооперация в рамках ЕАЭС и СНГ открывает новые рынки, создает возможности для инвестиций, снижает зависимость от ограничений. С партнерами Беларусь выстраивает отношения на основе доверия и взаимной выгоды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас есть определенный интерес к Беларуси, мы это знаем. Готовы удовлетворить ваш интерес абсолютно полностью. Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, особенно проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки. Вы это хорошо знаете.

Что касается населения, начиная от продовольствия, если это нужно, и лифтов, которые сейчас очень актуальны на постсоветском пространстве. Так случилось, что их надо срочно менять и у нас, и в России, да и у вас. Поэтому мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном.

За 2024 год товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном составил более 190 миллион долларов. Но для двух стран это далеко не предел. Александр Лукашенко и Адылбек Касымалиев сошлись во мнении: к 2030 году эта цифра должна вырасти до 500 миллионов долларов.