Виктор Саевич: «Запад сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Им надо новые успехи, им надо разгромить Россию»

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Виктор Саевич, магистр политических наук, и политолог Вадим Боровик. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня Президент, встречаясь с учеными, был вынужден говорить о том, что происходит вокруг нашей страны. Я процитирую: «Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы». Тем не менее мы вынуждены сейчас говорить о тотальной милитаризации региона. И не только нашего региона – активно подтягиваются силы НАТО. С чем это связано? Это нагнетание обстановки или мы реально стоим сейчас на грани какой-то катастрофы военной? Мы стоим на пороге определенных военных действий. Западу отступать некуда

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Катастрофы военной и глобального столкновения не будет с применением стратегических ядерных вооружений. Но то, что мы стоим на пороге определенных военных действий, – это факт. Западу отступать некуда. Запад сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Им надо новые успехи, им надо разгромить Россию, а без разгрома Беларуси разгромить Россию невозможно. Потом взяться за Китай. Иначе Запад просто как модель социально-экономического развития погибнет. Поэтому все это очень серьезно. Вполне возможно, это будет военное столкновение, но без стратегических ядерных ударов, потому что это приведет к взаимной гибели. Вадим Боровик: НАТО может быть троянским конем, который приведет к тому, что в Европе начнется третья мировая война. Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Нам нужно показывать, что мы можем защитить свои границы. Мы защищаем границы не только Беларуси, но и Союзного государства. «Союзная решимость» – оборонительные учения. Мы заявили: они внезапные, обусловлены той сложной ситуацией, которая складывается сейчас в регионе. Что мы хотим продемонстрировать Западу? То самое «мы можем в случае чего ответить адекватно»? Учения «Союзная решимость» показывают, что в случае конфликта отпор будет очень серьезным

Виктор Саевич:

Абсолютно верно. Военные учения «Союзная решимость» с достаточным количеством войск, вооружения четко показывают, что в случае конфликта отпор будет очень серьезным. Вадим [политолог Вадим Боровик – прим. ред.] правильно говорит: мы 30 лет отступали. Как когда-то панфиловцы говорили: позади Москва – отступать некуда. Действительно, надо переходить в какие-то решительные шаги. Если в Украине разместят серьезные вооружения западные страны, то это будет огромный ущерб. Юлия Бешанова:

Уже размещают. Виктор Саевич:

Уже размещают. А хотят еще намного больше разместить. Поэтому конфликт так или иначе будет. К этому надо готовиться и четко это обозначать, чтобы не было у нас так, как 22 июня 1941 года, когда тоже думали, что как-то пронесет, как-то мы обойдем. И потом действительно огромные были лишние потери. Поэтому надо сейчас готовиться и Союзному государству. Российская Федерация, Республика Беларусь к этому абсолютно готовы. Юлия Бешанова:

Россия перебрасывает вооружения, личный состав аж с Дальнего Востока. Это тоже недешевое удовольствие. Насколько это сейчас оправдано и нужны ли такие масштабные учения у границ Союзного государства? Вернуть Зеленского к взаимопониманию невозможно. Украина находится под абсолютным внешним управлением

Виктор Саевич:

Это абсолютно оправдано. Сейчас такая эпоха, когда нет бухгалтерских подсчетов. Сейчас решается судьба России, Союзного государства – быть или не быть. Или им удастся нас раздавить, поделить на куски (Россию оторвать, Беларусь), либо мы все-таки перейдем в контрнаступление реальное и с Украиной вопрос как-то решим. Вернуть Зеленского в ложе какой-то дружбы, взаимопонимания невозможно. Почему? Украина находится под абсолютным внешним управлением, по сути, под оккупацией. Зеленский – что там Зеленский, Иванов, Петров, Сидоров – кто бы там ни был, им как скажут напасть на Гомель, на Брест – они нападут. Скажут напасть на Донбасс, Ростов, Крым – они нападут. Эта территория оккупирована. Люди восемь лет под фашистской оккупацией, под американской оккупацией, по сути дела. Задача сейчас стоит очень четкая. Во-первых, территория нынешней Украины так или иначе будет освобождена Союзным государством. Хочет кто-то или не хочет, другого пути нет. Потом надо убрать эту всю враждебную территорию как минимум до Польши, до Венгрии, до стран Восточной Европы. Юлия Бешанова:

Тут уже пахнет большим крестовым походом. В Украине люди стонут под игом нынешнего режима

Виктор Саевич:

Надо посмотреть все-таки более масштабно. Риторика о том, что мы не хотим конфликтов, не хотим в окоп, не хотим воевать – за последние 30 лет мы под такую риторику потеряли страны Варшавского договора, развалился наш очень мощный пояс защиты. Потом развалился Советский Союз. Не хотим воевать. Вывели войска из Афганистана. Рассыпался Союз. И много других вопросов. Только там, где Союзное государство, Российская Федерация, четкий дает ответ, начинается какая-то стабилизация. Когда Саакашвили начал интервенцию против Южной Осетии, Российская Федерация за пять дней с помощью военной силы пресекла на корню вот эти все поползновения. Когда Донбасс попытались в 2014-2015 годах украинские фашисты задушить, при помощи отпускников, при помощи добровольцев на Донбассе были полностью разгромлены эти националистические формирования. Что касается украинского народа, он стонет. Люди стонут под игом нынешнего режима. В Украине установился оккупационный режим. Зеленский прекрасно понимает, что он делает Виктор Саевич:

По поводу так называемых братьев. Там установился оккупационный режим. Зеленский прекрасно понимает, что он делает, не надо из него делать дурака. Он не был дураком, когда был одним из лучших артистов Украины и постсоветского пространства, он не является дураком и сейчас. Он просто предатель, который ради собственной выгоды занимается тем, чем занимаются Порошенко и так далее.