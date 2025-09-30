Турчин: ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции

ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждалась финансовая поддержка в промышленности и АПК, развитие интегрированной информационной системы и транспортной инфраструктуры. 2025-й – год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. И среди наших приоритетов – развитие технологического потенциала и кооперация, повышение продовольственной безопасности, завершение формирования единого транспортного пространства, выравнивание условий хозяйственной деятельности, создание прозрачной конкурентной среды.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Фактически, коллеги, мы уклоняемся от решений имеющихся во взаимной торговле проблем. Считаю, что настало время для конкретных решений построения более динамичного и конкурентоспособного экономического пространства в рамках ЕАЭС. Давайте поставим перед собой четкую задачу – за два года максимально снять правовые пробелы в этой важной сфере.

Результаты взаимной торговли между государствами, входящими в ЕАЭС, за десятилетие удвоились. По итогам минувшего года они приблизились к 100 миллиардам долларов. Вместе с тем необходимо устранить правовые пробелы в ЕАЭС для дальнейшего развития взаимной торговли. И это необходимо сделать в ближайшие два года.