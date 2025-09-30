Более 20 лет надёжности и качества! Компания «Евростанком» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»

Полтысячи компаний-участников, делегации из 24 стран, губернаторы и руководители ведущих компаний не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Все это международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», которую впервые принимает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои производственные бренды демонстрируют индустриальные гиганты нашей страны, большое представительство и российских партнеров – порядка 300 компаний из 23 регионов. «ИННОПРОМ» проводится в России с 2010 года, Беларусь практически сразу подключилась и всегда широко презентовала свои возможности. А два года назад и вовсе выступила в почетном статусе «страна-партнер» с масштабной экспозицией общей площадью почти более 3 тысяч квадратных метров.