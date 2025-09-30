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Более 20 лет надёжности и качества! Компания «Евростанком» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»

30 сентября 2025 09:32
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Полтысячи компаний-участников, делегации из 24 стран, губернаторы и руководители ведущих компаний не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Все это международная промышленная выставка  «ИННОПРОМ», которую впервые принимает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои производственные бренды демонстрируют индустриальные гиганты нашей страны, большое представительство и российских партнеров – порядка 300 компаний из 23 регионов. «ИННОПРОМ» проводится в России с 2010 года, Беларусь практически сразу подключилась и всегда широко презентовала свои возможности. А два года назад и вовсе выступила в почетном статусе «страна-партнер» с масштабной экспозицией общей площадью почти более 3 тысяч квадратных метров. 

Более 20 лет надёжности и качества! Компания «Евростанком» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»-2

Среди ключевых участников международной выставки и белорусская компания «Евростанком». Уже более 20 лет здесь занимаются оснащением промышленных предприятий страны. Особенность подхода – комплексные технологические решения. Сервисная поддержка после окончания гарантийного срока.  

Среди реализованных проектов, например, оснащение инструментального производства автомобильных предприятий, поставка координатно-измерительного оборудования для Белорусского института метрологии.

Более 20 лет надёжности и качества! Компания «Евростанком» презентует свои услуги на выставке «ИННОПРОМ»-4

Дмитрий Кротов, директор ООО «Евростанком»:
Мы продвигаем идею полностью комплексного и замкнутого цикла. Не только поставка оборудования, но и внедрение от идеи финансирования, решение под ключ и технические сопровождения, включая обучение и постгарантийное обслуживание оборудования. Все это вы получаете из одних рук гарантированно. Нашими заказчиками являются как мелкие частные предприятия, частные предприятия, которые выросли вместе с нами за последние 20 лет. Также нашими клиентами являются большие холдинги, все промышленные гиганты.

*На правах рекламы.

# Реклама # Выставки в Минске # Дмитрий Кротов

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