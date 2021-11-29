Представитель Молодёжного парламента: «Многие не понимают, что нынешняя Конституция обладает суперпрезидентской властью»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вы своих людей на местах знаете, видите. Есть протестный потенциал? Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Весь потенциал остался за границей, это движение схлопнулось, финансирование тоже. Там люди за бесплатно работать не хотят. А на местах у нас люди поняли, что их обманули. Референдум – это высший институт народовластия. Сегодня, почетно выбирая вектор дальнейшего развития нашей страны, имеем такое право. Поверьте, люди на местах от этого права точно не откажутся. То, что люди придут и выразят гражданскую позицию, это однозначно. А что испортят бюллетени, я в это не верю.

Вадим Боровик, политолог:

Момент. Еще не пугали молодежь. У молодежи подвижная психика. Сказали, что и та, и та пропрезидентская. У нас нет пропрезидентских, у нас пронародная Конституция. Если в первой Конституции у нас был запрос на сильную руку, то вторая отличается. Когда будете голосовать, вы должны понимать: первая – это сильная президентская рука, вторая – более коллегиальная. Во-первых, мы ограничиваем два срока. Это запрос общества, хотим ограничить сроки. Алена Сырова:

Просили больше участвовать в политической жизни страны. Вадим Боровик:

Мы проверили по жизни ВНС, это же не то, что мы новое придумали. Это орган, который себя проявил очень хорошо. Вот мы этот орган вносим в Конституцию. Мы усиливаем местные органы власти. То есть мы сегодня с вами даем альтернативу обществу белорусскому. Хотите, как было, было неплохо, – давайте. Но если хотите немного совершенствоваться, идти в ногу со временем, давайте так. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Не понимают, что ВНС – это некий институт, который будет заниматься этими сдержками и противовесами. Чтобы у каждой ветви власти было достаточно полномочий для самостоятельного принятия решений, но при этом каких-то перегибов не было. Вадим Боровик:

Вы помните, что Президенту пришлось наделять Совбез определенными полномочиями, потому что могут быть совершены террористические акции против первого лица. Помните, в Польше упал самолет, погибла половина правящей элиты. Мы не должны допустить ситуацию, когда страна выйдет из-под контроля и эта рвущаяся часть общества начнет здесь дестабилизацию. Этим воспользуются внешние контрагенты. Для этого мы и создаем сегодня новую Конституцию. Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Многие не понимают, что нынешняя Конституция обладает суперпрезидентской властью. Ее оставлять, как говорил Президент, довольно опасно. Потому что если следующий человек придет и захочет творить непонятно что, то как раз ВНС способствует сохранению стабильности. Кирилл Казаков:

Говорят, раз в 19 лет должна меняться Конституция, потому что приходят новые поколения и технологии. Никита Рачиловский:

Современный ритм жизни уже не позволяет жить по старой Конституции, в первой половине декабря будет показано содержание. Все могут почитать, обсудить, предложить свои изменения. Молодежь, опытные люди, обычные жители смогут предложить, включиться в этот процесс.