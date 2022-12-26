В стране будут новейшие самолёты для спецвооружения. Беларусь боятся? Спросили у военного
Новости Беларуси. Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Марианна Акиндиновна сказала, что нас боятся. Я вырвал фразу из контекста, но она мне очень сильно понравилась, потому что с военной точки зрения... Мы как раз обсуждали, что говорил Президент, что будут у нас самолеты, которые могут нести специальное вооружение. Что за специальное, мы не расшифровывали, но можно додумать о том, что это может быть и ядерное. Так нас боятся?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Что же на самом деле за такой неформальный саммит, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге? Был брошен тезис о том, что это просто мероприятие, которое ежегодно проводится, или это что-то другое. Как всегда, есть какие-то разведывательные признаки, по которым можно определить, что же происходит на самом деле. Если посмотреть на хронологию событий, то мы можем заметить прежде всего проведение расширенной военной коллегии, которую проводит верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Следом за этим идет мероприятие связанное – Дмитрий Медведев выезжает в Китай, встречается с Си Цзиньпином по каким-то очень важным аспектам.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Было сказано, что даже специальное послание было.
Андрей Богодель:
Безусловно.
Кирилл Казаков:
Говорят, в Китае приземляются российские военно-транспортные самолеты и что-то оттуда везут. Но это я уже конспирологию по Telegram-каналам собираю.
Андрей Богодель:
Мы и говорим по разведпризнакам, чтобы что-то определить. Следующее событие – приезжает сюда очень обширная делегация из России во главе с Президентом Путиным, и тоже решаются глобальные вопросы. Заявление нашего Президента о том, что у нас появляются новейшие системы вооружения, которые позволяют адекватно отвечать и реагировать на все, что происходит сегодня на наших западных и южных рубежах. Что можно здесь сказать? Боятся нас или нет? Прежде всего мы реагируем. Мы пока страна реагирующая. Ни для кого не является секретом, что сегодня принята новая концепция НАТО, НАТО-2022, где все расписано до 2030 года. Что нас ждет? Основной посыл – это коллективная оборона, но три ключевые задачи. Прежде всего это оборона и сдерживание. Я думаю, что понятно кого на западных рубежах.
Второй посыл связан с общей безопасностью своих партнеров, тоже можно посмотреть, кто занимается партнерством. И, соответственно, кризисное регулирование того, что происходит вокруг. То есть по большому счету, если мы посмотрим на этот документ, то определим из этого четко, что Россия названа главным стратегическим противником. Это ключевое слово. Китай обозначен всего лишь как гибридная угроза. Кстати, один раз в этой доктрине говорится и про Беларусь, про права человека. Здесь тоже в посыле вместе с Российской Федерацией. Да, там потом говорится о климатических угрозах, по борьбе с терроризмом. И вдруг случайно или неслучайно принимается такой серьезный документ на уровне ПАСЕ, где Россия обозначается как государство, которое является спонсором терроризма. Если мы посмотрим всю эту доктрину, она вся направлена на Российскую Федерацию и, соответственно, на нас как члена Союзного государства. Как мы должны реагировать в этой ситуации? Хочешь мира – готовься к войне. Это может выглядеть как банальный посыл. На самом деле он сегодня является безусловным аргументом, чтобы реагировать вполне адекватно.
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