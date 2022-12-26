В стране будут новейшие самолёты для спецвооружения. Беларусь боятся? Спросили у военного

Новости Беларуси. Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Марианна Акиндиновна сказала, что нас боятся. Я вырвал фразу из контекста, но она мне очень сильно понравилась, потому что с военной точки зрения... Мы как раз обсуждали, что говорил Президент, что будут у нас самолеты, которые могут нести специальное вооружение. Что за специальное, мы не расшифровывали, но можно додумать о том, что это может быть и ядерное. Так нас боятся?

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Что же на самом деле за такой неформальный саммит, который сегодня проходит в Санкт-Петербурге? Был брошен тезис о том, что это просто мероприятие, которое ежегодно проводится, или это что-то другое. Как всегда, есть какие-то разведывательные признаки, по которым можно определить, что же происходит на самом деле. Если посмотреть на хронологию событий, то мы можем заметить прежде всего проведение расширенной военной коллегии, которую проводит верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Следом за этим идет мероприятие связанное – Дмитрий Медведев выезжает в Китай, встречается с Си Цзиньпином по каким-то очень важным аспектам. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Было сказано, что даже специальное послание было. Андрей Богодель:

Безусловно. Кирилл Казаков:

Говорят, в Китае приземляются российские военно-транспортные самолеты и что-то оттуда везут. Но это я уже конспирологию по Telegram-каналам собираю.