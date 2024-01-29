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ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина как кандидата в президенты

29 января 2024 18:30
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Устранение барьеров в торговле, усовершенствование логистики перевозок белорусских грузов, углубление импортозамещения, создание медиахолдинга. Это все задачи на перспективу для Союзного государства. О них сегодня, 29 января, подробно говорили в Санкт-Петербурге. В Константиновском дворце прошло заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшнее заседание ВГС проходит на фоне давления и в преддверии политических кампаний в Беларуси и России. 25 февраля у нас единый день голосования, а 17 марта – выборы в России. Сегодня, кстати, местный ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. В обоих случаях важно учесть опыт друг друга.

ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина как кандидата в президенты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия.

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# Выборы в России # общество # Владимир Путин # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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