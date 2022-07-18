«В политических технологиях это называется никчёмность». Как молодёжь привлекают к протестам?

Алексей Авдонин:

Он чувствует, в политических технологиях это называется никчемность, он чувствует свою никчемность и потерю смысла. И приобщение к этой великой идее, а великая идея это обычно какая? Свобода, уничтожение всех тех, кто тебе причинил зло, в виде, условно, государства и последующее формирует это протестное движение. И, конечно же, здесь самая важная задача для общественных организаций, в том числе для чиновников, которые занимаются вопросами идеологии – это в первую очередь выявлять эти элементы, ростки неудовлетворенности, элементы непризнания и направлять эту молодежь в то русло, где их признают. Пример привожу. Есть у нас замечательный молодежный лагерь «Зубренок», мы с Александром как раз были, и уважаемая Надежда Геннадьевна – директор «Зубренка» – предоставила нам площадку. Мы проводили там занятия по лидерству с категорией 8-9-й класс и 10-11-й класс. Как вы правильно сказали, есть те всегда в коллективе те, которые в антагонизм сразу. Любое мероприятие, которое мы бы ни проводили, они сразу против. Мы лучше, в кепочках сидят в стороне, но когда ты им даешь задание определенное, простая методика: давалась маленькая картинка, и надо было нарисовать. Вышли только самые инициативные –10 % всегда. Но когда ты говоришь, что в конце все показывают свои картинки, все стали быстро рисовать, почему? Потому что формирует ответственность. Каждому надо сформировать ответственность. А потом лидеры этих групп делали самое главное – они из всех когорты, потому что все нарисовали плохо, те, которые не хотели, они выбирали самые худшие. И те говорили: нет-нет. А когда они понимали, что их выбрали и что еще можно, условно, какой-то подарок получить, они говорят: нет, давайте мы перерисуем все – те, которые были против. Это методы работы, их надо изучать, с ними надо работать. Молодежь наша замечательная.

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