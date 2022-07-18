Лукьянов: «Надо идти к молодым людям и показывать, что ты можешь стать частью, которая может улучшить нашу страну»

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Абсолютно правильно, одно из таких направлений деятельности – это в рамках проекта «Беларусь помнит» по сохранению. И в этом году мы обновили важный проект к Году исторической памяти по оцифровке памятных мест, мест захоронений, мест геноцида белорусского многонационального советского народа. Вот буквально на «Славянском базаре» очередной из монументов очень важных, символизирующих вклад Витебщины, был оцифрован комплекс «Три штыка» в центре Витебска. Проект очень интересный, направленный на увлечение молодежи этим процессом в удобной для них форме. Это те же гаджеты, которые позволяют им не покемонов ловить или еще какую-то заразу, а уже непосредственно выходить на места захоронений. Фотографировать, отмечать геолокацию и искать те факты, данные, которые характеризуют то или иное место захоронения.

Я уверен, что у нас получится в отношении этой ситуации тоже наш актив направить. Но что бы я еще хотел сказать о практической составляющей. И по тому вопросу, который мы обсуждали в первой части программы. Ведь у БРСМ есть этот функционал. И он в чем мог бы быть воплощен? Наши первичные территориальные руководящие организации зачастую являются и должны являться членами исполкома. В этом важный функционал и потенциал не раскрыт. Один из примеров: в том же Минске, когда представители средних специальных учреждений обратились в БРСМ: у нас нет льгот на проезд, ведь мы такие же школьники, 10-11 класс. Почему бы это не сделать? Подняв эту проблематику до уровня председателя горисполкома, мы бы дали детям возможность сохранить эту социальную справедливость. И в таких примерах надо идти к молодым людям и показывать, что ты можешь стать частью, которая может улучшить нашу страну, и внести свой исторический вклад, и укрепить его стабильность.