Беларусь выходит из Орхусской конвенции

Новости Беларуси. Указом Президента Беларусь прекращает свое участие в Орхусской конвенции. Она устанавливает ряд прав граждан и организаций, касающихся вопросов окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на достигнутые результаты по выполнению взятых на себя международных обязательств в этой сфере, в октябре 2021 года Беларусь столкнулась с предвзятым отношением со стороны руководящих органов конвенции, а также фактами давления. В сложившихся условиях дальнейшее участие невозможно.

При этом выход из конвенции не отразится на национальной системе взаимодействия госорганов и населения в сфере экологической политики. Работа будет продолжена в рамках белорусского законодательства.