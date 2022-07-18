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Беларусь выходит из Орхусской конвенции

18 июля 2022 19:08
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Новости Беларуси. Указом Президента Беларусь прекращает свое участие в Орхусской конвенции. Она устанавливает ряд прав граждан и организаций, касающихся вопросов окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь выходит из Орхусской конвенции-1

Несмотря на достигнутые результаты по выполнению взятых на себя международных обязательств в этой сфере, в октябре 2021 года Беларусь столкнулась с предвзятым отношением со стороны руководящих органов конвенции, а также фактами давления. В сложившихся условиях дальнейшее участие невозможно.

При этом выход из конвенции не отразится на национальной системе взаимодействия госорганов и населения в сфере экологической политики. Работа будет продолжена в рамках белорусского законодательства.

# Экология # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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