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«Мы собрались и поехали» – почему «Патриоты Беларуси» первыми среагировали на ситуацию в 2020-м?

18 июля 2022 16:29
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Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вы создавали эту организацию, вы поехали, у вас был очень красивый визуал: машины, флаги. Вы появлялись там, я понимаю прекрасно, это была контрмера по поводу этих бело-красно-белых тряпок, которые бродили тогда по улицам. Это было абсолютно нормально, адекватно. К вам присоединялись очень многие люди: и партийцы, и не партийцы, и люди по разным профессиям, и никто тогда не думал, что это будет.  

Алена Сырова, СТВ:  
Все хотели проявить свою позицию и показать, что, ребята, мы есть и нас больше.  

«Мы собрались и поехали» – почему «Патриоты Беларуси» первыми среагировали на ситуацию в 2020-м?-1

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:  
Это вы правильно сказали, это была такая альтернатива митингам, которые проходили в центре города у нас.  

Кирилл Казаков:  
А почему вы не ушли под крыло, например, Белорусского союза женщин, БРСМ, «Белой Руси»?  

Анна Харута:  
При всем уважении, конечно, к организациям этим, но многие говорят, что мы первые, что мы начали автопробеги, многие ставят это нам в заслугу. Нам было проще, мы просто собрались и поехали. Такое народное движение, потому что любая большая организация – это все-таки неповоротливый такой механизм. Это куча согласований, ты не можешь просто взять и что-то сделать.  

Кирилл Казаков:  
Она же общественная.  

Анна Харута:  
Она общественная, но есть определенные протоколы, алгоритмы их работы. И то, что произошло тогда – там не было ни минуты, ни дня на раздумье. Мы собрались и поехали.  

«Мы собрались и поехали» – почему «Патриоты Беларуси» первыми среагировали на ситуацию в 2020-м?-4

Кирилл Казаков:  
Я тогда немножко вашу логику не понимаю. Если общественная организация неповоротливая, вы начали альтернативную такую историю, а сейчас пришли к тому, что вы тоже общественная организация? Вы, по сути, на себя оковы какие-то взяли или у нас сейчас эти оковы просто разлетелись и мы по-другому работаем, чем в 2020 году?  

Анна Харута:  
С 2020 года изменения претерпели все общественные объединения, это уже другой формат работы. Потому что мы учимся работать в новых условиях. И нельзя уже пользоваться теми методами, которые были раньше. И я не считаю, что мы сейчас тоже такая масштабная прямо организация, у нас не такая численность. Сравнить с БСЖ, с БРСМ – это все другое. То есть нам проще управлять. Когда мы говорим о том, что в БРСМ сейчас 470, порядка 500 тысяч человек.  

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:  
440 тысяч.  

Анна Харута:  
А, ну вот, ошиблась. Тем не менее это большое количество.  

«Они видят поддержку друг друга». Зачем белорусам нужны общественные организации? Читайте здесь.  

# Общественные объединения Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Анна Харута # Александр Лукьянов # Фотофакт

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