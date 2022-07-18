«Мы собрались и поехали» – почему «Патриоты Беларуси» первыми среагировали на ситуацию в 2020-м?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Вы создавали эту организацию, вы поехали, у вас был очень красивый визуал: машины, флаги. Вы появлялись там, я понимаю прекрасно, это была контрмера по поводу этих бело-красно-белых тряпок, которые бродили тогда по улицам. Это было абсолютно нормально, адекватно. К вам присоединялись очень многие люди: и партийцы, и не партийцы, и люди по разным профессиям, и никто тогда не думал, что это будет. Алена Сырова, СТВ:

Все хотели проявить свою позицию и показать, что, ребята, мы есть и нас больше.

Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Это вы правильно сказали, это была такая альтернатива митингам, которые проходили в центре города у нас. Кирилл Казаков:

А почему вы не ушли под крыло, например, Белорусского союза женщин, БРСМ, «Белой Руси»? Анна Харута:

При всем уважении, конечно, к организациям этим, но многие говорят, что мы первые, что мы начали автопробеги, многие ставят это нам в заслугу. Нам было проще, мы просто собрались и поехали. Такое народное движение, потому что любая большая организация – это все-таки неповоротливый такой механизм. Это куча согласований, ты не можешь просто взять и что-то сделать. Кирилл Казаков:

Она же общественная. Анна Харута:

Она общественная, но есть определенные протоколы, алгоритмы их работы. И то, что произошло тогда – там не было ни минуты, ни дня на раздумье. Мы собрались и поехали.