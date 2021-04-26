«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

Это дерево, оторванное от земли, как поломанные судьбы. Чернобыль 35 лет назад разделил нашу жизнь на до и после. Подорвал экологию и здоровье, превратил цветущие деревни в пустыню. Выставка «Эффект спящего» – катастрофа глазами фотографов.
Это дерево, оторванное от земли, как поломанные судьбы. Чернобыль 35 лет назад разделил нашу жизнь на до и после. Подорвал экологию и здоровье, превратил цветущие деревни в пустыню. Выставка «Эффект спящего» – катастрофа глазами фотографов.
Дина Данилович, куратор проекта «Чернобыль. Эффект спящего»:
Вокруг темы Чернобыля образовался такой информационный вакуум, тишина вокруг, и мы хотели ее нарушить и рассказать о том, что было и что там происходит сейчас. Судьбы ликвидаторов, дети, которые были рождены после Чернобыля, последствия для них, для их здоровья – очень широкий круг вопросов.
Это экспозиция украинского художника, фотографа Артура Бондаря «Тени звезды Полынь», так называется его проект. Чернобыль с украинского – название полыни – чернобыльник. В Библии есть такая цитата, что на землю упадет звезда полыни – это предвестник большой катастрофы, апокалипсиса.
Белорус Сергей Кожемякин посвятил свою «Лестницу на небеса» ликвидаторам, которые в роковое 26 апреля спасали реактор ценой собственной жизни. Но лавина была беспощадна, а радиация не оставила шанса.
Среди героев был Василий Игнатенко из Брагина. Его портрет на выставке для землячки Светланы Пехоты – живая рана. Девушке было 20, работала в детском саду. Ничего не предвещало беды, и вдруг небо озарило зарево, пошел желтый дождь, а в нем – вся таблица Менделеева.
Светлана Пехота, ликвидатор аварии на ЧАЭС:
Было, конечно, очень ужасно, страшно, и мы не знали, что нам делать. Наши люди хотели пить воды. Мы просыпаемся утром, стоит целая улица автобусов, на них наших детей вывозили на оздоровление, и нам всем говорили о том, что «вы скоро вернетесь, берите с собой только документы». Я тоже в этом принимала участие – в эвакуации детей, которых мы возили. Приходила на улицу и говорила: «Дети, вот это елочка, но вы ее не трогайте, она радиоактивная». В песочнице дети сидели и играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт, потому что было нанесено очень много радиации.
Так живописные просторы превратились в целину с памятными табличками. Деревья мутировали, опасные километры окутали колючей проволокой. Кто-то переселился, а кто-то добивался правды на митингах.
Светлана 1 мая 1986-го пошла вместе со всеми на демонстрацию. Чтобы люди не паниковали, делали все возможное. Кроме того, усилили питание, обеспечили витаминами. Дезактивация продолжалась до 1994 года.
Светлана Пехота:
У нас мыли дома. Приезжала большая машина, чтобы смыть радиацию с домов. Около Чернобыля радиация не была такая большая, как она была в радиусе 40 км. Она падала на Брагин, в одной стороне Брагина большая радиация, в другой стороне меньше радиации. Но как узнать человеку об этом? Мы кушали все со своих огородов, у нас ничего не было такого, что мы могли, например, купить в магазине. Оно было не доказано, и нам не было сказано, что не надо было кушать. В основном была поражена щитовидная железа, и у детей респираторные заболевания были очень длительные.
Светлана Пудова, жительница Брагина:
Я работала заведующей детского сада, в котором было 280 детей. Мне нужно было каждое утро пройтись по детскому саду и каждого выслушать, помочь, потому что это был самый сложный период, когда люди не знали, что им делать, как им поступить. У моих сотрудников умерли дети. Была одна женщина, у которой ребенок облысел. У детей была анемия, низкий гемоглобин.
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Светлана Пехота живет в Минске почти 30 лет. Почтить родных, как и все пострадавшие, может всего раз в году, на Радуницу. Боль сплотила, и на кладбище брагинцы собираются, как родственники. Правда, одной сегодня ехать страшно. Говорит, много развелось волков и диких кабанов.
В зоне отчуждения сейчас заповедник, для любопытных туристов проводят экскурсии. Но наши героини вряд ли окажутся в их числе – слишком больно возвращаться в прошлое.
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Светлана Пехота:
Брагин стал совсем другим. После Чернобыля были выделены очень хорошие деньги на благоустройство. Два детских сада функционируют. Люди живут, женятся, жизнь продолжается. Когда я была в Брагине, задала вопрос людям: «Вы хотите поменять что-нибудь, другую жизнь?» Не хотят. Каждому поколению своя жизнь.
Молодые люди были в Афганистане, другие люди были на войне, третьи – на целине. Нашему поколению, нашей жизни вышел Чернобыль. Это очень больно, очень тяжело, но жизнь продолжается. Живем, растим внуков.
Диверсия, халатность, фатальное стечение обстоятельств... Почему вышел из строя четвертый энергоблок, споры не утихают до сих пор. Но время не повернуть назад, можно только извлечь уроки, сохранить память и земли для потомков.
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