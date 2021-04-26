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«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями

26 апреля 2021 09:49
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Это дерево, оторванное от земли, как поломанные судьбы. Чернобыль 35 лет назад разделил нашу жизнь на до и после. Подорвал экологию и здоровье, превратил цветущие деревни в пустыню. Выставка «Эффект спящего» – катастрофа глазами фотографов. 

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-1

Дина Данилович, куратор проекта «Чернобыль. Эффект спящего»:
Вокруг темы Чернобыля образовался такой информационный вакуум, тишина вокруг, и мы хотели ее нарушить и рассказать о том, что было и что там происходит сейчас. Судьбы ликвидаторов, дети, которые были рождены после Чернобыля, последствия для них, для их здоровья – очень широкий круг вопросов.

Это экспозиция украинского художника, фотографа Артура Бондаря «Тени звезды Полынь», так называется его проект. Чернобыль с украинского – название полыни – чернобыльник. В Библии есть такая цитата, что на землю упадет звезда полыни  это предвестник большой катастрофы, апокалипсиса.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-4

Белорус Сергей Кожемякин посвятил свою «Лестницу на небеса» ликвидаторам, которые в роковое 26 апреля спасали реактор ценой собственной жизни. Но лавина была беспощадна, а радиация не оставила шанса.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-7

Среди героев был Василий Игнатенко из Брагина. Его портрет на выставке для землячки Светланы Пехоты – живая рана. Девушке было 20, работала в детском саду. Ничего не предвещало беды, и вдруг небо озарило зарево, пошел желтый дождь, а в нем – вся таблица Менделеева.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-10

Светлана Пехота, ликвидатор аварии на ЧАЭС:
Было, конечно, очень ужасно, страшно, и мы не знали, что нам делать. Наши люди хотели пить воды. Мы просыпаемся утром, стоит целая улица автобусов, на них наших детей вывозили на оздоровление, и нам всем говорили о том, что «вы скоро вернетесь, берите с собой только документы». Я тоже в этом принимала участие – в эвакуации детей, которых мы возили. Приходила на улицу и говорила: «Дети, вот это елочка, но вы ее не трогайте, она радиоактивная». В песочнице дети сидели и играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт, потому что было нанесено очень много радиации.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-13

Так живописные просторы превратились в целину с памятными табличками. Деревья мутировали, опасные километры окутали колючей проволокой. Кто-то переселился, а кто-то добивался правды на митингах.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-16

Светлана 1 мая 1986-го пошла вместе со всеми на демонстрацию. Чтобы люди не паниковали, делали все возможное. Кроме того, усилили питание, обеспечили витаминами. Дезактивация продолжалась до 1994 года.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-19

Светлана Пехота:
У нас мыли дома. Приезжала большая машина, чтобы смыть радиацию с домов. Около Чернобыля радиация не была такая большая, как она была в радиусе 40 км. Она падала на Брагин, в одной стороне Брагина большая радиация, в другой стороне меньше радиации. Но как узнать человеку об этом? Мы кушали все со своих огородов, у нас ничего не было такого, что мы могли, например, купить в магазине. Оно было не доказано, и нам не было сказано, что не надо было кушать. В основном была поражена щитовидная железа, и у детей респираторные заболевания были очень длительные.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-22

Светлана Пудова, жительница Брагина:
Я работала заведующей детского сада, в котором было 280 детей. Мне нужно было каждое утро пройтись по детскому саду и каждого выслушать, помочь, потому что это был самый сложный период, когда люди не знали, что им делать, как им поступить. У моих сотрудников умерли дети. Была одна женщина, у которой ребенок облысел. У детей была анемия, низкий гемоглобин.

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«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-25

Светлана Пехота живет в Минске почти 30 лет. Почтить родных, как и все пострадавшие, может всего раз в году, на Радуницу. Боль сплотила, и на кладбище брагинцы собираются, как родственники. Правда, одной сегодня ехать страшно. Говорит, много развелось волков и диких кабанов.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-28

В зоне отчуждения сейчас заповедник, для любопытных туристов проводят экскурсии. Но наши героини вряд ли окажутся в их числе – слишком больно возвращаться в прошлое. 

«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-31

Светлана Пехота:
Брагин стал совсем другим. После Чернобыля были выделены очень хорошие деньги на благоустройство. Два детских сада функционируют. Люди живут, женятся, жизнь продолжается. Когда я была в Брагине, задала вопрос людям: «Вы хотите поменять что-нибудь, другую жизнь?» Не хотят. Каждому поколению своя жизнь.

Молодые люди были в Афганистане, другие люди были на войне, третьи – на целине. Нашему поколению, нашей жизни вышел Чернобыль. Это очень больно, очень тяжело, но жизнь продолжается. Живем, растим внуков.

«В песочнице дети играли с игрушками, а рядом солдаты снимали грунт». Пострадавшие от аварии на ЧАЭС поделились своими воспоминаниями-34

Диверсия, халатность, фатальное стечение обстоятельств... Почему вышел из строя четвертый энергоблок, споры не утихают до сих пор. Но время не повернуть назад, можно только извлечь уроки, сохранить память и земли для потомков.

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