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Новости по тегу #Выставки в Минске

«Мастерская преподавателя» – в Минске проходит выставка работ педагогов и студентов БГПУ
06 октября 2026 09:24

«Мастерская преподавателя» – в Минске проходит выставка работ педагогов и студентов БГПУ

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?
04 октября 2026 16:50

Каждый экспонат – новое слово в промышленности! Как прошла выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты
01 октября 2026 14:23

Подписания проходят в режиме нон-стоп! Второй день «ИННОПРОМа» принес новые крупные контракты

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?
01 октября 2026 11:56

Новые контракты у НАН Беларуси и БЕЛАЗа! Как проходит второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»?

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске
01 октября 2026 05:48

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» продолжает работу в Минске

Водородные МАЗы, роботы БЕЛАЗа и первый союзный 3D-принтер: чем удивляет «ИННОПРОМ» в Минске
30 сентября 2026 17:02

Водородные МАЗы, роботы БЕЛАЗа и первый союзный 3D-принтер: чем удивляет «ИННОПРОМ» в Минске

«ИННОПРОМ. Беларусь»: Минск на три дня стал главной индустриальной площадкой ЕАЭС
30 сентября 2026 14:37

«ИННОПРОМ. Беларусь»: Минск на три дня стал главной индустриальной площадкой ЕАЭС

Экспозиция развернулась на площади в 20 тыс. кв. м! Как проходит выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?
30 сентября 2026 11:37

Экспозиция развернулась на площади в 20 тыс. кв. м! Как проходит выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»?

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске
30 сентября 2026 05:49

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» стартует в Минске

В Минске работает выставка «Городские кварталы» – показываем шедевры в технике керамического пласта
29 сентября 2026 11:46

В Минске работает выставка «Городские кварталы» – показываем шедевры в технике керамического пласта

17 российских регионов покажут свои достижения на «ИННОПРОМе» в Минске
29 сентября 2026 08:24

17 российских регионов покажут свои достижения на «ИННОПРОМе» в Минске

От строительства до ЖКХ. Масштабные специализированные выставки BUDEXPO и «Наш дом» начали работу в Минске
16 сентября 2026 18:16

От строительства до ЖКХ. Масштабные специализированные выставки BUDEXPO и «Наш дом» начали работу в Минске