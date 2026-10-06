Новости по тегу #Выставки в Минске

В выставочном зале Национальной библиотеки Беларуси открылась выставка «Мастерская преподавателя».
Промышленные премьеры на неделе буквально взорвали новостные паблики. Выставочный комплекс в 20 тысяч квадратов. Почти три футбольных поля – и все это инновации, которые определяют наше настоящее и будущее.
Подписанные сегодня соглашения открывают для отечественных предприятий новые экспортные рынки в России и странах дальней дуги.
Второй день выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» принес первые крупные контракты. В центре внимания зарубежных партнеров – белорусские ИТ-разработки и микроэлектроника.
В 2026 году масштабный форум собрал представителей более чем 40 стран и стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ.
Павильоны и открытые площадки заняли более 20 тысяч квадратных метров, собрав свыше 500 ведущих компаний.
В белорусской столице проходит 2-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь».
Свои новейшие разработки, высокотехнологичное оборудование и флагманские модели техники привезли ведущие предприятия Союзного государства и стран ЕАЭС.
Отечественные предприятия представят более 160 стендов на площади 20 тысяч квадратных метров – от беспилотных самосвалов до экотранспорта.
Всех эстетов и любителей искусства приглашаем во флигель Лошицкой усадьбы. Выставка «Городские кварталы» удивит и вдохновит.
Нижегородская область – в их числе. Там давно оценили белорусский опыт в сфере машиностроения.
На площадке продемонстрируют современные технологии, материалы, инженерные решения, а также достижения архитектурной мысли.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00