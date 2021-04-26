«За последние 6 лет востребованность возросла в 5 раз». Сколько в Беларуси ежегодно выдаётся патентов?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал, сколько ежегодно в Беларуси выдается патентов. Ольга Коршун, ведущая:

Интеллектуальная собственность вплотную касается патентов. Сколько ежегодно в Беларуси выдается патентов? В каких областях их больше всего?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Порядка 2 000 патентов всего, что патентуется в течение года по разным процедурам, в том числе евразийским в Беларуси. Важно, что 400 из них – это белорусские патенты, белорусские разработки, которые патентуются конкретно белорусами. В среднем 400 в год, а вообще у нас на рынке интеллектуальной собственности порядка 4 000 охранных документов наш Национальный цент интеллектуальной собственности в среднем выдает в год. Ольга Коршун:

По мировым меркам это не очень много. В лидерах Китай, США.

Александр Шумилин:

Да, но у нас ведь вопрос защиты, почему я сказал 4 000. Говорите, что лидеры – Китай, США. Но сравнить размеры самого Китая и США, это несоизмеримо с Беларусью. Белорусы все-таки более рачительны. Белорусы патентуют только в том случае, если это будет продано, есть что защищать. Мы посмотрели, что за последние годы значительно возросло качество патентов. Важно же не только получить патент, охранный документ, важно, чтобы им потом кто-то воспользовался. То есть насколько эта интеллектуальная собственность востребована рынком. Сегодня мы проанализировали, что за последние шесть лет востребованность возросла в пять раз. То есть в среднем на патент, который патентуется, заключаются лицензионные соглашения от одного до пяти раз. Ольга Коршун:

Как сделать так, чтобы эта интеллектуальная собственность, которая, как вы уже сказали, может приносить финансовую, экономическую выгоду, не утекала сквозь пальцы? Возможно, снизить стоимость патентов или снизить время для регистрации этого патента?

Александр Шумилин:

Да, вопросы скорости защиты, мы здесь тоже серьезно продвинулись. За последние пять лет благодаря современным технологиям мы сократили срок получения патента. Срок получения патента был 34 месяца, три года для получения патента. Сегодня эти сроки сокращены до года, до 12 месяцев. Тут возникает вопрос качества. Мы взяли техническое решение, хотим его запатентовать. Но нам надо сделать поиск: нет ли аналогичного решения во всем мире? Почему и было этих три года. В Беларуси мы можем исследовать очень быстро и сказать, что да, в Беларуси такого не было. Выдать патент, а потом, исследуя другие страны, окажется, что где-то такое что-то аналогичное уже было. Тогда придется отменять выданный патент в Беларуси. Это о времени. Конечно, и цена. Регистрация любой интеллектуальной собственности сравнительно недешева, хотя мы значительно понизили цены. Сегодня в среднем процедура патентования стоит 550 рублей. Получить в России такой же патент 700 белорусских рублей, а в США получение такого патента может обойтись от 7 000 до 10 000 долларов.