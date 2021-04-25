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«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

25 апреля 2021 16:32
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Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко-1

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала.

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко-4

Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко-7

Татьяна Игнатенко, мама Василия Игнатенко, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС:
Звоніць: «Закрывай дзверы, вокны. На стынцыі пажар. Я ўехаў». І ўжо як уехаў, так больш і не вярнуўся. Шэсць іх самых первых было. Яны ўсе – адзін за адным.

Якая судзьба ў яго. 13 марта дзень нараджэння быў, было 25 гадоў яму. Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Так на яго ўсе так: «Ты што, Вася, ты што?»«А што, 25 гадоў – самы малады ўзрост такі. Ну і хваціць». Ну і ўсё, як прыгаварыў сам сябе.

А ён захацеў так. Гаворым: «Ідзі куды-небудзь у калхоз на спецыяльнасць электрыка, трактарыста. Ідзі, работай». – «Не, я толькі ў пажарныя пайду».

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко-10

Валентин Антипенко, начальник отдела Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси (1996 – 2012 гг.):
Это брагинец, наш белорус. Он, кстати, поскольку мастер спорта был, крепкий такой физически, то он этих хлопцев, которые практически были обречены, он их таскал на себе до последнего. И последний спустился уже тогда, когда пожар был локализован.

Смогли справиться сначала с пожаром на крыше, потому что если бы пожар охватил здание и полностью все было, то оказался бы неуправляемым процесс ликвидации последствий. И этот взрыв мог бы иметь просто глобальное значение.

«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко-13

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Татьяна Игнатенко # Василий Игнатенко # Валентин Антипенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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