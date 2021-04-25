«Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала.

Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

Татьяна Игнатенко, мама Василия Игнатенко, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС:

Звоніць: «Закрывай дзверы, вокны. На стынцыі пажар. Я ўехаў». І ўжо як уехаў, так больш і не вярнуўся. Шэсць іх самых первых было. Яны ўсе – адзін за адным.

Якая судзьба ў яго. 13 марта дзень нараджэння быў, было 25 гадоў яму. Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Так на яго ўсе так: «Ты што, Вася, ты што?» – «А што, 25 гадоў – самы малады ўзрост такі. Ну і хваціць». Ну і ўсё, як прыгаварыў сам сябе.

А ён захацеў так. Гаворым: «Ідзі куды-небудзь у калхоз на спецыяльнасць электрыка, трактарыста. Ідзі, работай». – «Не, я толькі ў пажарныя пайду».