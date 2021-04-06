«Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет». Ликвидатор об аварии на Чернобыльской АЭС и о том, что изменилось за 35 лет

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ председатель комитета «Ветеранов Чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов Владимир Каменков и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская. Юлия Бешанова, СТВ:

Что для вас Чернобыль? Когда вы туда попали в первый раз, что вы увидели?

В общем-то, страха не ощущалось. Но когда приехали в оперативную группу, там было как-то жутковато Владимир Каменков, председатель комитета «Ветеранов Чернобыльцев» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Для меня Чернобыль сложился таким образом. В 1986 году я работал преподавателем в Минском государственном медицинском институте. Преподавал оружие массового поражения и защиту от него – вероятно, поэтому. В июне нужно было сменить первый состав, который там был уже, они, видно, получили предельно допустимые дозы облучения. Меня вызвали – я военнослужащий – через Министерство обороны и направили в оперативную группу в населенный пункт Солнечный (или деревня Перки там рядом). Прибыли туда 15 июня. Юлия Бешанова:

Страх был? Ведь уже знали, что произошло.

Владимир Каменков:

Какой страх может быть, если я до того прошел уже подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде (Санкт-Петербург) на военно-медицинском факультете по защите от оружия массового поражения? Мы осознанно знали, и я в частности, как подготовленные специалисты, что такое радиация, чем она опасна, каковы возможные последствия и как можно минимизировать ее вредные воздействия. Поэтому какая опасность? Побыли в некоторых местах, где была достаточно большая радиация, и, в общем-то, страха в этом не ощущалось. Когда мы приехали в оперативную группу, то там было как-то жутковато. Мы приехали ночью (штаб работал круглосуточно), нас приняли и повели в общежитие. Общежитие – это было какое-то двух- или трехэтажное здание бывшего сельхозпредприятия «Солнечный». Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет, ни одно окно не светится, нигде ничего не горит, хотя было где-то 21-22 часа. Вот это немножко вызывало какое-то неприятное ощущение, как бы находишься на какой-то безлюдной планете. Работа «Ветеранов Чернобыльцев»: какую помощь можно получить у организации? Юлия Бешанова:

Какую работу сейчас проводят «Ветераны Чернобыльцы» – информирование населения, читаете лекции, рассказываете? Я вижу, что у вас книга на столе, которая тоже посвящена этой тематике.

Владимир Каменков:

В настоящее время несколько снизилась интенсивность работы, которая проводилась ранее, и связано это с эпидемиологической обстановкой. Наша организация имеет в виду в первую очередь оказание информативной помощи – где человек, если он нуждается в какой-то помощи, может ее получить (юридическую, медицинскую, социальную и так далее). Мы очень хорошо работаем с территориальными центрами социальной защиты, это Министерство труда и социальной защиты, это их подчиненные. Эти центры имеются в каждом районе, и разные люди, нуждающиеся в помощи, в том числе и лица, пострадавшие от последствий чернобыльской катастрофы, там получают помощь. Это одно. Второе направление – люди хотят общаться. В отличие от всех других живых на земле, люди отличают тем, что они желают общаться. Эта эпидемиологическая обстановка несколько сдерживала, а раньше проводились огромные мероприятия. Например, Минскую область мы брали больше всего, поскольку в Минске люди лучше живут, чем в области. Проводили мероприятия, встречи до 100-200 человек в гостинице «Орбита», снимали это помещение, там для них были концерт, подарки. Искали спонсоров. И, вы знаете, спонсоры не возмущались, а даже благодарили нас за то, что мы их пригласили оказать помощь этим людям. Такая вот есть тонкость, оказывается, как подойти к этому вопросу. Индивидуально. В случае таких неприятностей, как если человек уходит из жизни, то помогаем семьям в плане поддержки их в этот момент и после.

Юлия Бешанова:

То есть всесторонняя поддержка и помощь? Владимир Каменков:

Да, в пределах наших возможностей и возможностей нашей вышестоящей организации. Надо отдать должное, что и руководитель Белорусского общественного объединения ветеранов поддерживает нас (как и другие категории ветеранов, которые входят в состав). Планируем в этом году поехать группой, посмотреть те места, где когда-то мы работали Юлия Бешанова:

Вы были в заповеднике? Владимир Каменков:

Был в заповеднике. Планируем в этом году поехать еще нашей группой, мы сейчас набираем, договариваемся с Департаментом по ликвидации последствий, чтобы нам выделили возможность туда проехать, посмотреть те места, где когда-то мы работали. На чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси. На что тратятся эти деньги и чего удалось добиться за 35 лет?

Где можно получить подробную информацию о чернобыльской зоне? Юлия Бешанова:

Насколько люди сейчас информированы о том, что происходит на этих территориях? Владимир Каменков:

Информация сегодня имеется во вполне доступной форме во всех учреждениях, которые связаны с этой работой. В первую очередь – в Департаменте по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Там имеется самая последняя информация. Раньше существовал центр российско-белорусский по информации, они издавали разную литературу, разные рекомендации: как себя вести, что может быть, куда ходить и не ходить, что брать и не брать, как это исследовать и так далее.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, вот такие рекомендации. Здесь подробно и по сельскому хозяйству. Владимир Каменков:

Сегодня это все есть. Наконец, есть и интернет. В интернете буквально все учреждения государственные, общественные и другие эту тему освещают достаточно подробно. Можно получить информацию как людям, которые имеют доступ к интернету, так и тем, кто даже не имеет. Сегодня мы никуда не уйдем, весь мир очень нуждается в энергии. Безопасность атомных объектов зависит от персонала Юлия Бешанова:

Сейчас реализуется шестая государственная программа. Будет ли седьмая? Какие основные проблемы должны быть заложены?