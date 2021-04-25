«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го

Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино. «Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

Валентин Антипенко, начальник отдела Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси (1996 – 2012 гг.):

Такое красноватое небо говорило о том, что что-то тут не то. «Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Алексей Сытинок, житель поселка Чисть Молодечненского района (переселенец):

Мне было 8 лет полных, уже почти 9. Мы в деревне сажали картошку, а летело очень-очень много вертолетов – что-то случилось.

Владимир Каменков, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Сообщили где-то дней через 10, и то очень кратко, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, но ситуация под контролем. «Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет». Ликвидатор об аварии на Чернобыльской АЭС и о том, что изменилось за 35 лет

Маргарита Старостенко, начальник отдела использования документов и информации Национального архива Беларуси:

1 мая, конечно же, мы все пошли на демонстрацию, конечно же, мы все участвовали в праздничных мероприятиях.

Разговоров о том, что действительно опасно пребывание на улице, я не помню. Жизнь разделяется на до 26 апреля и после.

– Алло, это ВПЧ-2?

– Да!

– Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе. Между 3-м и 4-м блоком.

– А там люди есть?

– Да. Подымай наш состав.

Владимир Бурдыко, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Основная задача была – радиационная разведка станции, над самой станцией и в районе станции. В составе экипажа я выполнил восемь летных смен, это порядка 30 часов. Над самой станцией работали один день порядка 40 минут, это над самой станцией и в районе станции.

Александр Ломако, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Адзёжу давалі кожны дзень новую, чыстую. Хто ехаў у зону, з зоны, мылі вадой.

Сергей Пацкевич, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Ученые предложили: нужно в первую очередь защитить воду, подземные источники от попадания туда радиоактивных элементов.

Валентин Антипенко:

Сегодня можно сказать совершенно однозначно, что зайдя в магазин, вы никогда не найдете ни одного такого продукта, даже произведенного в тех районах, который бы содержал повышенную радиацию. Причем наши нормы гораздо выше европейских. На чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси. На что тратятся эти деньги и чего удалось добиться за 35 лет?