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«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го

25 апреля 2021 16:33
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Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-1

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-3

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

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«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-6

Валентин Антипенко, начальник отдела Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси (1996 – 2012 гг.):
Такое красноватое небо говорило о том, что что-то тут не то.

«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-9

Алексей Сытинок, житель поселка Чисть Молодечненского района (переселенец):
Мне было 8 лет полных, уже почти 9. Мы в деревне сажали картошку, а летело очень-очень много вертолетов – что-то случилось.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-12

Владимир Каменков, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Сообщили где-то дней через 10, и то очень кратко, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, но ситуация под контролем.

«Очень тепло, большая луна и тишина – никого в деревне нет». Ликвидатор об аварии на Чернобыльской АЭС и о том, что изменилось за 35 лет

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-15

Маргарита Старостенко, начальник отдела использования документов и информации Национального архива Беларуси:
1 мая, конечно же, мы все пошли на демонстрацию, конечно же, мы все участвовали в праздничных мероприятиях.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-18

Разговоров о том, что действительно опасно пребывание на улице, я не помню. Жизнь разделяется на до 26 апреля и после.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-21

Алло, это ВПЧ-2?
– Да!
– Что у вас там горит?
– Взрыв на главном корпусе. Между 3-м и 4-м блоком.
– А там люди есть?
– Да. Подымай наш состав.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-24

Владимир Бурдыко, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Основная задача была – радиационная разведка станции, над самой станцией и в районе станции. В составе экипажа я выполнил восемь летных смен, это порядка 30 часов. Над самой станцией работали один день порядка 40 минут, это над самой станцией и в районе станции.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-27

Александр Ломако, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Адзёжу давалі кожны дзень новую, чыстую. Хто ехаў у зону, з зоны, мылі вадой.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-30

Сергей Пацкевич, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Ученые предложили: нужно в первую очередь защитить воду, подземные источники от попадания туда радиоактивных элементов.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-33

Валентин Антипенко:
Сегодня можно сказать совершенно однозначно, что зайдя в магазин, вы никогда не найдете ни одного такого продукта, даже произведенного в тех районах, который бы содержал повышенную радиацию. Причем наши нормы гораздо выше европейских.

На чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси. На что тратятся эти деньги и чего удалось добиться за 35 лет?

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-36

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-38

Максим Кудин, заместитель директора по научной работе Полесского радиационно-экологического заповедника:
Я родом из Наровлянского района, деревня Гажин. Эта территория не попала под отселение, там живут жители. На момент катастрофы я был еще в садике. После этих событий нас, конечно, отселили. Потом, со временем, возвратились в Наровлянский район, уже в близлежащие деревни. Родители там живут постоянно, а я уже 17 лет в заповеднике работаю.

«Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го-41

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