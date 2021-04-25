Николай Васильков: госпрограммы способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

Николай Васильков, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В этот день даже сама природа отреагировала на ту страшную трагедию, которая произошла в Чернобыле, в виде песчаной бури и дождя.

В составе медицинских бригад я неоднократно выезжал в Хойникский, Брагинский районы для оказания медицинской помощи населению, проживающему на этих территориях. Больше всего, конечно, в памяти те слезы, тот трагизм момента, особенно у жителей сельских, которые расстались со всем тем, что они приобрели за всю жизнь.