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Николай Васильков: госпрограммы способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС

25 апреля 2021 16:30
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Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 километров от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Васильков: госпрограммы способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС-1

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село. Сейчас она живет в Березино.

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Николай Васильков: госпрограммы способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС-4

Николай Васильков, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В этот день даже сама природа отреагировала на ту страшную трагедию, которая произошла в Чернобыле, в виде песчаной бури и дождя.

В составе медицинских бригад я неоднократно выезжал в Хойникский, Брагинский районы для оказания медицинской помощи населению, проживающему на этих территориях. Больше всего, конечно, в памяти те слезы, тот трагизм момента, особенно у жителей сельских, которые расстались со всем тем, что они приобрели за всю жизнь.

Николай Васильков: госпрограммы способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС-7

Николай Васильков:
Созданы краткосрочные и долгосрочные государственные программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Эти государственные программы явились основным инструментом государственной политики и действительно способствовали тому, чтобы минимизировать последствия аварии на ЧАЭС и действительно способствовать социальной защите наших граждан.

В чернобыльских районах, в Гомельской области снижен был уровень смертности, показатели были ниже, нежели в чистых районах, уровень рождаемости выше, нежели в чистых районах. А в Наровлянском районе всегда отмечался естественный прирост населения.

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Николай Васильков # Татьяна Игнатенко # Василий Игнатенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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