«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 км от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей. Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село, сейчас живет в Березино. «Падняў румку, кажа: «Ну, 25 гадоў пражыў і хваціць». Он стал прототипом героя сериала «Чернобыль». Воспоминания мамы Василия Игнатенко

Николай Коробкин, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Мы были у бабушки, и все ковры, все вынесли на улицу сушить. Никто не сообщал об этом.

Елена Коробкина, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды. Мы не знали, что произошел выбух. Николай Коробкин:

«Возьмите вещи на трое суток. Все, не больше». Люди не понимали, что они домой больше не вернутся. Елена Коробкина:

Просто собрались несколько семей, поехали в Минск. В Минске нас измеряли дозиметрами, радиацию мерили. И моих детей, и меня сразу в сторонку – у нас показало большие дозы. Я не знаю, может, в 100 раз превышала доза. Нас поместили в первую клиническую больницу. Измеряли каждый день радиацию, и у нас меньше и меньше становилась. Видно, йод, вот эти частицы, все смывалось, пыль эта радиоактивная все-таки смывалась. Меньше показывали дозиметры, мерили – у нас уже меньшая доза была.