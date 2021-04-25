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«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС

25 апреля 2021 16:31
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Новости Беларуси. 26 апреля 1986 года. Каким запомнился этот день для разных поколений белорусов? Ликвидаторы последствий аварии, те, кто вынужден был покинуть родные места в радиусе 30 км от реактора, ученые и архивисты и уже новое поколение белорусов, которые знают об аварии из уст родителей.

Воспоминаниями с нашими корреспондентами поделилась мама героя-ликвидатора Василия Игнатенко, именем которого названа улица в Минске, история которого легла в основу нашумевшего сериала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Татьяна Петровна тоже в числе тех, кто когда-то был вынужден покинуть родное село, сейчас живет в Березино.

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«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС-1

Николай Коробкин, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Мы были у бабушки, и все ковры, все вынесли на улицу сушить. Никто не сообщал об этом.

«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС-4

Елена Коробкина, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды. Мы не знали, что произошел выбух.

Николай Коробкин:
«Возьмите вещи на трое суток. Все, не больше». Люди не понимали, что они домой больше не вернутся.

Елена Коробкина:
Просто собрались несколько семей, поехали в Минск. В Минске нас измеряли дозиметрами, радиацию мерили. И моих детей, и меня сразу в сторонку – у нас показало большие дозы. Я не знаю, может, в 100 раз превышала доза.

Нас поместили в первую клиническую больницу. Измеряли каждый день радиацию, и у нас меньше и меньше становилась. Видно, йод, вот эти частицы, все смывалось, пыль эта радиоактивная все-таки смывалась. Меньше показывали дозиметры, мерили – у нас уже меньшая доза была.

«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС-7

Елена Коробкина:
Наш сын живет в Мозыре. Он приехал сюда с нами, но поехал обратно, там почище становится, и в лесах чище. Дозиметром измеряется территория, каждое поле. Если бы у нас дочь с внуками здесь не остановились, мы бы, конечно, переехали назад.

«Дети играли в куклы на улице, ничего не предвещало такой беды». О чём вспоминают ликвидаторы аварии на ЧАЭС-10

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Николай Коробкин # Елена Коробкина # Татьяна Игнатенко # Василий Игнатенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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