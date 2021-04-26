«Всё безопасно, ничего суперстрашного». Уникальный для Беларуси уличный скалодром открыли в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте открылся уникальный для Беларуси уличный скалодром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заниматься на площадке, расположенной у Гребного канала, можно круглый год. И этим уже пользуются все поклонники активного образа жизни.

Высота новой альпинистской вершины – 8 метров. Стена включает 10 скалолазных трасс. Каждая – своей степени сложности. Скалодром подходит и для новичков, и для любителей. Таким покорителям вершин инструкторы помогут со страховкой и базовыми знаниями.

Данила Бектлеев, житель Бреста:

Интересно лазить, особенно когда от самого легкого до самого сложного. Начинаешь понимать, что цепляться уже не за что и нужно как-то думать наперед, как хвататься.

Никита Дедюшко, основатель скалодрома «Вершина»:

Так как это уличный скалодром, то фактически любой проходящий человек может заниматься. У нас могут пробовать скалолазание дети с 4 лет и пока ходишь ногами, скажем так. Все безопасно, ничего суперстрашного, есть три страховки, есть постоянно инструктор, который всегда может подсказать, рассказать и подстраховать, помочь взобраться до конца.