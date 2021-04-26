Благотворительный клуб «28 петель». Как мастерицы вяжут вещи для недоношенных детей

Их называют «торопыжками». Они появляются на свет раньше срока, становятся испытанием для врачей и родителей. Но слава о белорусских неонатологах не пустые слова. Сегодня у нас один из самых низких показателей детской смертности. Выживаемость малышей с экстремально низкой массой тела составляет более 80 %.

На путь спасения стали и столичные рукодельницы. Крошечный гардеробчик они вяжут с верой и надеждой и передают в роддома не ради красоты.

Александра Мишутина, заведующая педиатрическим отделением второго этапа выхаживания новорожденных детей роддома № 5 г. Минска:

Недоношенные детки не столько нуждаются в лечении, сколько в выхаживании, в создании условий, приближенных к внутриутробным. Они очень чувствительны эмоционально. Нельзя к ним с плохим настроением приходить. Им тяжело поддерживать нормальную температуру тела и они нуждаются в дополнительном обогреве. Эти шерстяные вещи нам помогают малышей согревать, стимулируют микроциркуляцию. Вот это легкое покалывание, которое шерсть дает, предотвращает длительные паузы в дыхании, которые у недоношенных деток могут быть.

Ольга Филипенко, старшая медицинская сестра педиатрического отделения второго этапа выхаживания новорожденных детей роддома № 5 г. Минска:

Это очень большой труд, на это уходит в стенах нашего отделения до двух-трех месяцев, дети выхаживаются, они учатся и дышать, и есть, и сосать, элементарные вещи, которые дети доношенные делают с первых минут жизни.

Идею подхватила наша коллега – журналистка из Казахстана Карла Нур. Во время съемок в роддоме она увидела носочки гномиков и пришла в восторг. Так появился благотворительный клуб «28 петель». Именно столько нужно набрать на носочек для недоношенного младенца.

О благом деле минчанка Вера Фролова узнала от своей подруги и в 2017-м решила взять на себя инициативу. Вязать научилась будучи в декретном отпуске. Теперь между воспитанием Анечки и Ванечки создает наряды для Дюймовочек и продвигает проект в соцсетях.

Вера Фролова, координатор клуба «28 петель спасения»:

Я просто себя поставила на место тех матерей. Первую партию носков я передала в «Мать и дитя», у нас с удовольствием приняли. Начали неравнодушные люди отзываться. Кто-то помогает пряжей, кто-то вяжет. Маленькие носочки весят всего лишь 10 г, они им большие, они им как гольфы. В нашем клубе очень много вязальщиц с ограниченными возможностями, они тоже задействованы и чувствуют, что они востребованы.

Добро объединило людей разных профессий и возрастов. «Клубки спасения» сегодня есть во многих регионах. До пандемии устраивали встречи, сейчас ведут канал на YouTube с мастер-классами. Костюмчики феи вяжут только из 100 % шерсти, игрушки из натурального хлопка, чтобы не было никакой аллергии.

К слову, у осьминожек и морковок миссия особая. Кучерявые щупальца игрушек имитируют пуповину матери, вместе с ними малыши успокаиваются, нормализуется давление и сердцебиение.

Александра Мишутина:

Это очень важно не только для малышей, потому что в последнее время мы обращаем много внимания еще и на состояние мам. Психологически женщине после преждевременных родов очень тяжело, она испытывает большой стресс, и поэтому ей очень важна поддержка со стороны. Вот эти вязаные вещи передают привет и слова поддержки от других женщин, от мам, которые уже прошли этот путь. Женщина понимает, что она не одна и это очень важно для нее.

Наталья Черномыс, рукодельница клуба «28 петель спасения»:

Когда мы увидели детей на фотографии в своих жилетках, которые мы связали, это просто непередаваемо, когда ты видишь, что ты помог этому ребенку. Вот это здорово!

Ольга Никитюк, рукодельница клуба «28 петель спасения»:

Мамы потом забирают их домой, как самые первые вещи с трепетом хранят и вспоминают все это. Приятно, что кому-то действительно в эту минуту стало легче.