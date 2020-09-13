«В мире в принципе таких разрешений нет». Какие разработки научное сообщество Беларуси показало Президенту?

Новости Беларуси. От собственной исследовательской станции в Антарктиде до освоения мирного атома. Белорусские ученые достойно представляют свои разработки на мировой арене высоких технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно предложения научного сообщества, по мнению Президента, должны лечь в основу программы развития Беларуси на ближайшие пять лет. Не только об этом 11 сентября Александр Лукашенко поговорил с научным сообществом. Алена Сырова о важных деталях разговора. Наука – это точно не для всех. Терпеливо исследовать, открывать, доказывать, создавать то, что способно перевернуть мир. Сегодня в Беларуси этим занимаются как минимум 28 тысяч человек.

Это они, деятели науки, особая каста: работают в Антарктиде, делают уникальную оптику, создают электротранспорт, медикаменты, экспериментируют по всему миру. За 2019 год интеллектом Беларусь заработала 15 миллиардов долларов. И все эти достижения нам точно не уместить в один репортаж. Многие из тех разработок, над которыми сейчас трудятся белорусские умы, на выставку в Академии наук по разным причинам привезти невозможно, но показать-то хочется. Экскурсию для Президента начинают у этого макета. Почему Беларусь называют космической державой? Говорим о самых значимых проектах в этой сфере

– Полное сопровождение и поставка оборудования, комплектующих, вся была наша экспертиза. Много делали замечаний, будем проводить и эксплуатацию станции.

Гордость многих белорусов и ученых – БелАЭС. Ее строительство и запуск (а фактический уже состоялся) ознаменовали начало нового периода в истории Беларуси. О необходимости мирного атома в нашей стране спорили много, но в том числе и ученые сделали немало, чтобы совсем скоро каждый белорус оценил и понял, зачем все это было нужно. Александр Лукашенко: вы скоро поймете, что такое атомная станция

Наши оптика, чипы, микросхемы, электроника сегодня известны в мире во многом благодаря тому, что в трудные 90-е молодому государству все же удалось сохранить уникальную школу, более того – развить ее. И теперь, когда ученым больше не нужно думать о том, где бы заработать, в науку приходит все больше молодых людей. Чтобы белорусские умы не уезжали, государство и впредь готово создавать необходимые условия. Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»

И все же мало просто придумать, важно внедрить и продать свою разработку. Удивительно, но на встрече с главой государства вопрос о невостребованности даже не поднимался, хотя в предыдущие годы ученые на это жаловались. Александр Лукашенко: большинство наших ученых – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию

В науке важно помнить, что без земного и базового едва ли будет до высоких технологий. По этой причине белорусские ученые усиливают работу в области сельского хозяйства. Высокобелковые сорта зерновых и новые подходы в земледелии – вот то, что помогает увеличивать показатели АПК и прибыль для страны.

– Вот, скажем, пшеница. Она с более высоким содержанием белка, на 3-4 %. Если при наших площадях, то мы сразу одним только этим сортом заменяем 3 тысячи тонн белка.

Здравоохранение – еще одна сфера, научный потенциал которой неисчерпаем. Наши ученые делают шаги в области генетики, и это уже имеет свой результат. Простой пример – генетический паспорт. Такой есть у 16 тысяч белорусов. Это своеобразное руководство к действию, где могут быть указаны любые предрасположенности, вписанные в генетический код. Например, в раннем возрасте можно узнать: ребенок больше спортсмен или математик.

– Вот отзывы женщины прислали по невынашиванию беременности. 13 тысяч женщин белорусских обследовано, многие после этого родили успешно на основе медицинских средств. Республиканский центр зарабатывает в год порядка 500 тысяч долларов за счет анализов.

Многие разработки продиктованы временем. Например, пандемия коронавируса подтолкнула к идее создания отечественной вакцины (пока в процессе). Уже успешно опробовали установку для ингаляций гелием. Это отечественная разработка. «Посмотреть интересно технологию, как вы лечите клетками». Какие разработки показали Александру Лукашенко в НАН Беларуси?

Слушая рассказы ученых, Президент временами заметно удивлялся. Александр Лукашенко не раз публично восхищался белорусскими умами. Александр Лукашенко: большинство наших ученых – это умные, талантливые люди, способные оценить ситуацию

От белорусской интеллектуальной элиты руководство страны (и в этот очень непростой для нас период) ждет если не прорывных, то мудрых идей. Александр Лукашенко призвал ученых не стоять в стороне, а прийти к грядущему Всебелорусскому народному собранию с ответом на вопрос: в какой Беларуси, по их мнению, нам предстоит жить. Если сказанное выше – это о полете человеческой мысли, то здесь точно об инженерной. В скором времени в космос запустят белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли. Он станет для нас уже вторым.

– Может быть, только американцы имеют такой спутник. Разрешение – 0,35-0,5 метров. В мире, в принципе, таких разрешений нет. Александр Лукашенко:

Это рабочий вид его уже, как он будет летать. – Как он будет выглядеть.