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В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»

13 сентября 2020 20:01
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Новости Беларуси. Вопреки всем прогнозам после аварии на Чернобыльской АЭС, демографическая ситуация в Славгородском районе, который, к слову, в списке пострадавших – далеко не на последнем месте, вполне благоприятная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сделать район привлекательным для молодых специалистов, семей с детьми, инвесторов – сегодня главная задача.

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-1

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-3

Сергей Анюховский, директор предприятия «Красный пищевик»:
Мы вместе выполняем одну общую цель  создание комфортных условий и работы, и жизни белорусского населения. Да, в малых городах. Да, это юго-восток. Но здесь созданы условия, чтобы человек себя чувствовал здесь комфортно: и жил, и работал.

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-6



Для руководителя бобруйского предприятия «Красный пищевик» открытие филиала именно в Славгороде стало возможным совсем не случайно. Налоговые преференции, льготное кредитование и бюджетное финансирование. Что называется, все звезды сошлись.

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-8



Сергей Анюховский:
Предприятие получает более дешевые инвестиционные источники. Регион получает рабочие мест – это порядка 100 рабочих мест. Потребители получают современную продукцию, произведенную в Республике Беларусь с использованием местного сырья.

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В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-11



Самую современную в Европе линию по производству мармеладного лакомства здесь начнут монтировать уже в конце октября. Сейчас для этого готовят помещения. Сладкой и полезной продукции будут выпускать не меньше 3 тысяч тонн в год.

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-13

Но на этом планы инвесторов не заканчиваются. В одном из цехов наладят выпуск меда. Причем сырье для двух производств использовать будут исключительно местное: яблоки, груши, ягоды и мед с собственной пасеки. Для приезжих работников предприятия выделяют квартиры. И зарплаты здесь на уровне.

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В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-16



Виктор Дичко, главный механик Славгородского филиала предприятия «Красный пищевик»:
Я приехал из Толочина. Приехал за хорошими условиями для жизни. Хороший карьерный рост. Предоставили квартиру, хорошие условия работы. Чистый, аккуратный город. Хорошее отношение. Всё устраивает, всё нравится.

В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»-18

Петр Чеботарь, слесарь Славгородского филиала предприятия «Красный пищевик»:
У меня трое детей, мы квартиру построили в кредит на 40 лет под 1 % под президентский Указ. 75 % погасило государство, 25 % платим мы.

Остаемся, потому что здесь родина. Прожил здесь всю жизнь. В Минск почему не едем? Ну, во-первых, там шумно. Я шум не люблю. Мне нравится, чтобы было спокойно, чтобы была заработная плата.

Один из самых крупных проектов – свиноводческий комплекс. Как поддерживают сельское хозяйство в пострадавшем от аварии на ЧАЭС регионе (читать далее).

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Анюховский # Виктор Дичко # Пётр Чеботарь # Ирина Недобоева # Фотофакт

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