В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»

Новости Беларуси. Вопреки всем прогнозам после аварии на Чернобыльской АЭС, демографическая ситуация в Славгородском районе, который, к слову, в списке пострадавших – далеко не на последнем месте, вполне благоприятная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Анюховский, директор предприятия «Красный пищевик»: Мы вместе выполняем одну общую цель – создание комфортных условий и работы, и жизни белорусского населения. Да, в малых городах. Да, это юго-восток. Но здесь созданы условия, чтобы человек себя чувствовал здесь комфортно: и жил, и работал.

Для руководителя бобруйского предприятия «Красный пищевик» открытие филиала именно в Славгороде стало возможным совсем не случайно. Налоговые преференции, льготное кредитование и бюджетное финансирование. Что называется, все звезды сошлись.

Сергей Анюховский: Предприятие получает более дешевые инвестиционные источники. Регион получает рабочие мест – это порядка 100 рабочих мест. Потребители получают современную продукцию, произведенную в Республике Беларусь с использованием местного сырья.

Самую современную в Европе линию по производству мармеладного лакомства здесь начнут монтировать уже в конце октября. Сейчас для этого готовят помещения. Сладкой и полезной продукции будут выпускать не меньше 3 тысяч тонн в год.

Но на этом планы инвесторов не заканчиваются. В одном из цехов наладят выпуск меда. Причем сырье для двух производств использовать будут исключительно местное: яблоки, груши, ягоды и мед с собственной пасеки. Для приезжих работников предприятия выделяют квартиры. И зарплаты здесь на уровне.

Виктор Дичко, главный механик Славгородского филиала предприятия «Красный пищевик»: Я приехал из Толочина. Приехал за хорошими условиями для жизни. Хороший карьерный рост. Предоставили квартиру, хорошие условия работы. Чистый, аккуратный город. Хорошее отношение. Всё устраивает, всё нравится.

Петр Чеботарь, слесарь Славгородского филиала предприятия «Красный пищевик»:

У меня трое детей, мы квартиру построили в кредит на 40 лет под 1 % под президентский Указ. 75 % погасило государство, 25 % платим мы.

Остаемся, потому что здесь родина. Прожил здесь всю жизнь. В Минск почему не едем? Ну, во-первых, там шумно. Я шум не люблю. Мне нравится, чтобы было спокойно, чтобы была заработная плата.