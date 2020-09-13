В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей

Новости Беларуси. Деревня Волчин – уникальный пример белорусской толерантности. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В одной деревне, где живет не больше 2 тысяч человек, есть православная церковь, костел и синагога. В этом местечке родился и перезахоронен последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. «Это наш заработок». Как клюква кормит жителей деревни на границе с Украиной





Виктор Полещук, председатель Волчинского сельсовета:

Кто-то оставался на той территории, кто-то переезжал сюда. Потому что до войны это была территория Беларуси, Забужье. Потом уже, когда граница прошла по Бугу, кто-то остался там. Родственные отношения сохранялись у многих семей. Они были и остаются.





На территории Волчинского сельсовета из 18 населенных пунктов пограничных пять. Если Ставы, Костари, Крынки, Паниквы маленькие, то агрогородок Новоселки крупнее. К слову, именно здесь у нас, чужаков, документы и проверили. Бдительность превыше всего.