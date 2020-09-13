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В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей

13 сентября 2020 19:41
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Новости Беларуси. Деревня Волчин – уникальный пример белорусской толерантности. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей-1

В одной деревне, где живет не больше 2 тысяч человек, есть православная церковь, костел и синагога. В этом местечке родился и перезахоронен последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский.

«Это наш заработок». Как клюква кормит жителей деревни на границе с Украиной

В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей-4



Виктор Полещук, председатель Волчинского сельсовета:
Кто-то оставался на той территории, кто-то переезжал сюда. Потому что до войны это была территория Беларуси, Забужье. Потом уже, когда граница прошла по Бугу, кто-то остался там. Родственные отношения сохранялись у многих семей. Они были и остаются.

Такой вездеход – единственный в Беларуси. Как и на чём пограничники передвигаются по болотам

В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей-7



На территории Волчинского сельсовета из 18 населенных пунктов пограничных пять. Если Ставы, Костари, Крынки, Паниквы маленькие, то агрогородок Новоселки крупнее. К слову, именно здесь у нас, чужаков, документы и проверили. Бдительность превыше всего.

В одной деревне – церковь, костёл и синагога. Жизнь белорусов на границе с Польшей-9

Елена Михалевская, жительница деревни Новоселки:
Свою страну мы ни на что не променяем. Я в том числе. Меня все устраивает. Если у меня есть желание, значит я стремлюсь к тому, чтобы ее изменить или привести к лучшему. Если каждый человек будет стараться, значит наша страна будет процветать.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Елена Михалевская # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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