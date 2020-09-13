Почему Беларусь называют космической державой? Говорим о самых значимых проектах в этой сфере
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» руководитель предприятия «Геоинформационные системы» и главный конструктор Белорусской космической системы Сергей Золотой.
Игорь Позняк, СТВ:
Часто говорят: «Беларусь – космическая держава». В определенной степени это, конечно, идеологическое клише. Когда Беларусь приняли в мировой космический клуб и сколько в этом клубе стран?
С 2013 года Беларусь считается космической державой
Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
В ООН есть подкомитет по мирному использованию космического пространства. В 2013 году, через год после запуска нашего космического аппарата, Беларусь приняли в этот подкомитет. С этого момента она считается космической державой. Безусловно, нас поддержала Россия, Бельгия нас поддержала – для нас было удивительно, казахстанские коллеги нас поддержали. Реально процедура вхождения около года заняла.
Игорь Позняк:
Что дает вот эта «клубная карта»?
Сергей Золотой:
На этой площадке обсуждаются все современные тенденции. Любая страна, которая добивается каких-то успехов, считает долгом на этой площадке об этом рассказать. Это становится достоянием общественности. Фактически лучшую рекламу, причем среди профессионалов, я не знаю, где можно получить.
О белорусском космическом спутнике, запущенном в 2012 году: «У него еще хороший потенциал»
Игорь Позняк:
Тот самый белорусский космический спутник, запущенный в 2012 году, уже по космическим и по научным меркам старичок. Он в хорошем здравии?
Сергей Золотой:
Гарантийный срок эксплуатации рассчитывался на 5 лет. Сегодня он уже на орбите 8 лет, а срок эксплуатации продлен до конца 2021 года, то есть это 9 лет. По состоянию бортовых систем, которые мы постоянно отслеживаем, у него еще хороший потенциал. Допустим, запаса горючего еще лет на 5.
«В августе 2020 года коллегия ЕЭК приняла программу по развитию космических сервисов»
Игорь Позняк:
Этим летом хорошие новости пришли с площадки евразийской космической, где обсуждается вопрос сотрудничества. В этом смысле о какой группировке идет речь?
Сергей Золотой:
В августе 2020 года коллегия ЕЭК приняла программу по развитию космических сервисов. В рамках этой программы будет создаваться орбитальная группировка космических аппаратов. Это два аппарата сверхвысокого разрешения (с разрешением 0,35) – здесь участники Беларусь и Россия, белорусский телескоп – и три аппарата Казахстана с разрешением 5 метров.
Игорь Позняк:
Поясните, какие объекты можно рассмотреть с разрешением 0,35 метра?
Сергей Золотой:
Что такое разрешение? Аппарат будет запущен на орбиту 500 километров. С высоты 500 километров 35 сантиметров – линейка 35-сантиметровая – проецируется на один пиксель съемочной аппаратуры. Если линейный размер объекта составляет 5-6 пикселей, это получается где-то 1,5-2 метра, то этот объект уже становится хорошо различим.
Игорь Позняк:
Грузовик рассмотреть из космоса сможем?
Сергей Золотой:
Да, и даже детали.
«Во всем мире космическая сфера является локомотивом для научно-технического прогресса»
Игорь Позняк:
Мы вошли в эту космическую историю и активно в ней участвуем. Это больше в научной плоскости или в коммерческой?
Сергей Золотой:
Во всем мире космическая сфера является локомотивом для научно-технического прогресса, потому что когда такого рода аппараты проектируются, особенно новые, обычно закладываются современные характеристики. Для этого, как правило, нужно получить новые материалы, новую математику разработать, которая потом внедряется в народное хозяйство, уже постфактум.
«Создавая первый космический аппарат, мы научились работать в открытом космосе»
И если взять наш опыт, то, создавая первый космический аппарат, мы научились работать в открытом космосе. До 2006 года аппаратура, которая создавалась в Беларуси для космоса, была предназначена для работы в герметичных условиях. А вот Белорусский космический аппарат – это аппарат нового поколения, все блоки которого работают в условиях открытого космоса, где перепад температур составляет больше 400 градусов.
Если вспомнить историю, то первый аппарат создавался для нужд картографов. В 2000-е годы после развала СССР у нас топографические карты масштаба 1:50 000 были все устаревшие. И нужно было их обновлять. Причем это касается не только территории Республики Беларусь, но и сопредельных территорий. Технические требования к БК – это как раз 2 метра разрешение – это базовый масштаб для создания карт масштаба 1:50 000.
«Если говорить о новом российско-белорусском космическом аппарате с разрешением 35 сантиметров, то это уже высокодетальная объектовая съемка»
Если говорить о новом российско-белорусском космическом аппарате с разрешением 35 сантиметров, то это уже и высокодетальная объектовая съемка, и возможность работать с планами городов, причем можно строить очень точные 3D-модели объектов.
Игорь Позняк:
Новости, которые еще 10 лет назад, может быть, звучали бы как из разряда фантастики, а сейчас об этом говорят все чаще: освоение Марса, Луны... Недавно Трамп об этом заявлял – понятное дело, супердержава, могут себе это позволить. Может ли Беларусь принять здесь участие?
О космических проектах: «Такого рода проекты, как правило, коалиционные. В одиночку такое сделать не по силам»
Сергей Золотой:
Такого рода проекты, как правило, коалиционные. В одиночку такое сделать не по силам. Как правило, каждая из стран ищет свою нишу, допустим, в рамках каких-то блоков и так далее. Потом собирается такой пул.
Игорь Позняк:
Белорусская ниша может быть здесь?
Сергей Золотой:
Был проект «ЭкзоМарс». «Роскосмос» в прошлом году отбирал экипаж для полета на Марс, и один представитель Академии наук прошел отбор, тестирование и участвовал в этом эксперименте. В длительных проектах такого рода, особенно если это Марс, достаточно остро стоит вопрос жизнеобеспечения. На корабле должны быть средства, которые позволяют и продукты выращивать, и отходы утилизировать и так далее. Здесь достаточно большой задел у наших биологов из белорусской Академии наук. В этом направлении сейчас ведутся переговоры с «Роскосмосом», ищутся точки соприкосновения, потому что самим нам войти в этот пул будет сложновато. Думаю, что в кооперации с Россией это возможно.