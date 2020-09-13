Почему Беларусь называют космической державой? Говорим о самых значимых проектах в этой сфере

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» руководитель предприятия «Геоинформационные системы» и главный конструктор Белорусской космической системы Сергей Золотой. Игорь Позняк, СТВ:

Часто говорят: «Беларусь – космическая держава». В определенной степени это, конечно, идеологическое клише. Когда Беларусь приняли в мировой космический клуб и сколько в этом клубе стран? С 2013 года Беларусь считается космической державой

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

В ООН есть подкомитет по мирному использованию космического пространства. В 2013 году, через год после запуска нашего космического аппарата, Беларусь приняли в этот подкомитет. С этого момента она считается космической державой. Безусловно, нас поддержала Россия, Бельгия нас поддержала – для нас было удивительно, казахстанские коллеги нас поддержали. Реально процедура вхождения около года заняла. Игорь Позняк:

Что дает вот эта «клубная карта»? Сергей Золотой:

На этой площадке обсуждаются все современные тенденции. Любая страна, которая добивается каких-то успехов, считает долгом на этой площадке об этом рассказать. Это становится достоянием общественности. Фактически лучшую рекламу, причем среди профессионалов, я не знаю, где можно получить. О белорусском космическом спутнике, запущенном в 2012 году: «У него еще хороший потенциал»

Игорь Позняк:

Тот самый белорусский космический спутник, запущенный в 2012 году, уже по космическим и по научным меркам старичок. Он в хорошем здравии?

Сергей Золотой:

Гарантийный срок эксплуатации рассчитывался на 5 лет. Сегодня он уже на орбите 8 лет, а срок эксплуатации продлен до конца 2021 года, то есть это 9 лет. По состоянию бортовых систем, которые мы постоянно отслеживаем, у него еще хороший потенциал. Допустим, запаса горючего еще лет на 5. «В августе 2020 года коллегия ЕЭК приняла программу по развитию космических сервисов» Игорь Позняк:

Этим летом хорошие новости пришли с площадки евразийской космической, где обсуждается вопрос сотрудничества. В этом смысле о какой группировке идет речь? Сергей Золотой:

В августе 2020 года коллегия ЕЭК приняла программу по развитию космических сервисов. В рамках этой программы будет создаваться орбитальная группировка космических аппаратов. Это два аппарата сверхвысокого разрешения (с разрешением 0,35) – здесь участники Беларусь и Россия, белорусский телескоп – и три аппарата Казахстана с разрешением 5 метров.

Игорь Позняк:

Поясните, какие объекты можно рассмотреть с разрешением 0,35 метра? Сергей Золотой:

Что такое разрешение? Аппарат будет запущен на орбиту 500 километров. С высоты 500 километров 35 сантиметров – линейка 35-сантиметровая – проецируется на один пиксель съемочной аппаратуры. Если линейный размер объекта составляет 5-6 пикселей, это получается где-то 1,5-2 метра, то этот объект уже становится хорошо различим. Игорь Позняк:

Грузовик рассмотреть из космоса сможем? Сергей Золотой:

Да, и даже детали. «Во всем мире космическая сфера является локомотивом для научно-технического прогресса»

Игорь Позняк:

Мы вошли в эту космическую историю и активно в ней участвуем. Это больше в научной плоскости или в коммерческой? Сергей Золотой:

Во всем мире космическая сфера является локомотивом для научно-технического прогресса, потому что когда такого рода аппараты проектируются, особенно новые, обычно закладываются современные характеристики. Для этого, как правило, нужно получить новые материалы, новую математику разработать, которая потом внедряется в народное хозяйство, уже постфактум. «Создавая первый космический аппарат, мы научились работать в открытом космосе» И если взять наш опыт, то, создавая первый космический аппарат, мы научились работать в открытом космосе. До 2006 года аппаратура, которая создавалась в Беларуси для космоса, была предназначена для работы в герметичных условиях. А вот Белорусский космический аппарат – это аппарат нового поколения, все блоки которого работают в условиях открытого космоса, где перепад температур составляет больше 400 градусов.

Если вспомнить историю, то первый аппарат создавался для нужд картографов. В 2000-е годы после развала СССР у нас топографические карты масштаба 1:50 000 были все устаревшие. И нужно было их обновлять. Причем это касается не только территории Республики Беларусь, но и сопредельных территорий. Технические требования к БК – это как раз 2 метра разрешение – это базовый масштаб для создания карт масштаба 1:50 000. «Если говорить о новом российско-белорусском космическом аппарате с разрешением 35 сантиметров, то это уже высокодетальная объектовая съемка» Если говорить о новом российско-белорусском космическом аппарате с разрешением 35 сантиметров, то это уже и высокодетальная объектовая съемка, и возможность работать с планами городов, причем можно строить очень точные 3D-модели объектов. Игорь Позняк:

Новости, которые еще 10 лет назад, может быть, звучали бы как из разряда фантастики, а сейчас об этом говорят все чаще: освоение Марса, Луны... Недавно Трамп об этом заявлял – понятное дело, супердержава, могут себе это позволить. Может ли Беларусь принять здесь участие? О космических проектах: «Такого рода проекты, как правило, коалиционные. В одиночку такое сделать не по силам»

Сергей Золотой:

Такого рода проекты, как правило, коалиционные. В одиночку такое сделать не по силам. Как правило, каждая из стран ищет свою нишу, допустим, в рамках каких-то блоков и так далее. Потом собирается такой пул. Игорь Позняк:

Белорусская ниша может быть здесь?