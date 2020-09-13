Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области
Новости Беларуси. Регион особый – юго-восток Могилевской области. Ее особый статус регламентирован Указом Президента. Почему? Во-первых, географическое положение и река, которая фактически отсекает эту часть области. Летом мы уже рассказывали о новом мосту у Славгорода, который решил эту проблему и заметно сократил расстояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Во-вторых, промышленный потенциал – его нужно поднятуть до уровня других районов, а это уже цепляет за собой и решение массы других вопросов – кадры, рабочие места, доступное жилье.
Что удалось сделать – в репортаже Ирины Недобоевой.
К стройплощадке этой многоэтажки многодетные Бацейко приезжают частенько. Кирпичик за кирпичиком, и вот уже рабочие добрались до 4-го этажа. Аккурат до будущих квадратных метров семьи с пятью детьми.
Татьяна Бацейко, жительница Славгорода:
Я считаю, что у нас в районе есть все условия для того, чтобы жить, воспитывать детей. Вы знаете, у меня была не одна возможность уехать из Славгородского района. Но не могу бросить это место. Здесь мои родители, мой дом, мои друзья. Здесь родились мои дети. И я бы не хотела, чтобы они жили где-то в другом месте. Меня здесь всё устраивает.
В Славгородском районе 10 школ и 7 садиков. В конце осени достроят ещё один. Именно сюда через два года Бацейко и поведут своего младшего Мирона.
Наталья Голик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Славгородского райисполкома:
Сад рассчитан на 75 мест – в первую очередь для жителей этого микрорайона. Район действительно живёт, и демография у нас идёт только с положительными результатами. Поэтому необходимость в строительстве этого детского сада обусловлена тем, что у нас имеется. Дети – это всегда хорошо. Это наше будущее, наше продолжение.