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Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области

13 сентября 2020 20:19
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Новости Беларуси. Регион особый – юго-восток Могилевской области. Ее особый статус регламентирован Указом Президента. Почему? Во-первых, географическое положение и река, которая фактически отсекает эту часть области. Летом мы уже рассказывали о новом мосту у Славгорода, который решил эту проблему и заметно сократил расстояния, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области-1

Во-вторых, промышленный потенциал – его нужно поднятуть до уровня других районов, а это уже цепляет за собой и решение массы других вопросов – кадры, рабочие места, доступное жилье.

Что удалось сделать – в репортаже Ирины Недобоевой.

Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области-4

К стройплощадке этой многоэтажки многодетные Бацейко приезжают частенько. Кирпичик за кирпичиком, и вот уже рабочие добрались до 4-го этажа. Аккурат до будущих квадратных метров семьи с пятью детьми.

Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области-7



Татьяна Бацейко, жительница Славгорода:
Я считаю, что у нас в районе есть все условия для того, чтобы жить, воспитывать детей. Вы знаете, у меня была не одна возможность уехать из Славгородского района. Но не могу бросить это место. Здесь мои родители, мой дом, мои друзья. Здесь родились мои дети. И я бы не хотела, чтобы они жили где-то в другом месте. Меня здесь всё устраивает.

Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области-9



В Славгородском районе 10 школ и 7 садиков. В конце осени достроят ещё один. Именно сюда через два года Бацейко и поведут своего младшего Мирона.

Подтянуть уровень жизни и производства. Как проходит реализация программы развития юго-востока Могилёвской области-11



Наталья Голик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Славгородского райисполкома:
Сад рассчитан на 75 мест – в первую очередь для жителей этого микрорайона. Район действительно живёт, и демография у нас идёт только с положительными результатами. Поэтому необходимость в строительстве этого детского сада обусловлена тем, что у нас имеется. Дети – это всегда хорошо. Это наше будущее, наше продолжение.

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# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Бацейко # Наталья Голик # Ирина Недобоева # Фотофакт

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