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Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция

11 сентября 2020 17:07
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Новости Беларуси. Благодаря нашим ученым Беларусь знают во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы делаем самые большие на планете карьерные самосвалы, производим лазеры и высокоточную оптику, выполняем высокоточные хирургические операции. И принимаем участие в глобальных проектах.

Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы скоро поймете (хотя многие ученые понимают), что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешевая энергия, это величайшая безопасность для нашей страны.

Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция-4

Мы создаем собственную исследовательскую станцию в Антарктиде – она создана, как мне сказали сегодня. Белорусы участвуют в работе на Большом адронном коллайдере. Наша небольшая по территории страна наравне с гигантами – я не знаю, сколько их, 30-33 страны – вошла в число космических держав. Такой высокий статус позволил два года назад нам провести в Минске XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Данные примеры, конечно, сродни спорту высоких достижений. Они, безусловно, нужны и важны. Но настоящая наука должна прежде всего служить людям и улучшать качество их жизни.

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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