Александр Лукашенко: вы скоро поймёте, что такое атомная станция

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы скоро поймете (хотя многие ученые понимают), что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешевая энергия, это величайшая безопасность для нашей страны.

Мы создаем собственную исследовательскую станцию в Антарктиде – она создана, как мне сказали сегодня. Белорусы участвуют в работе на Большом адронном коллайдере. Наша небольшая по территории страна наравне с гигантами – я не знаю, сколько их, 30-33 страны – вошла в число космических держав. Такой высокий статус позволил два года назад нам провести в Минске XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Данные примеры, конечно, сродни спорту высоких достижений. Они, безусловно, нужны и важны. Но настоящая наука должна прежде всего служить людям и улучшать качество их жизни.