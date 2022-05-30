В Минске или других городах? Сотрудник МВД рассказал, где и в какое время чаще орудуют телефонные мошенники

Алена Сырова, СТВ: Сейчас больше всего обращений от пострадавших из каких регионов страны? Вообще, зависит от того, жители это центральной части Беларуси или где-то из периферии.

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Самое большое количество таких случаев зарегистрировано в Минске. Есть еще преступления по областным центрам, но в сравнении с Минском намного меньше таких преступлений. Возраст потерпевших, как правило, от 60 лет и старше. До 90 лет у нас дедушки и бабушки. Время обзвона наших потерпевших тоже неслучайно. Молодежь ушла в школу на учебу, люди постарше ушли на работу.

Кирилл Казаков, СТВ:

Назовите это время.

Василий Шупляк:

С 8 утра до 18 вечера. Рабочий день. Нет рядом близких, с которыми можно посоветоваться. Остаются только пенсионеры, которые попадаются на эту уловку.

Кирилл Казаков:

Давайте про Минск. Что мы можем сказать про город, в котором чаще всего подобные преступления совершаются? Каким образом они раскрываются? Очень хочется людям дать надежду, что и деньги могут быть возвращены, и преступники будут наказаны.

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:

Конечно, все предохранители работают совместно. Минск, к сожалению, флагманом выступает, потому что и население, и плотность населения. Уже более 160 дел уголовных таких возбуждено. И что самое, скажем так, обнадеживающее – то, что 47 курьеров уже задержаны и установлены.

Кирилл Казаков:

А курьер чаще всего является тем ключиком, который эту схему открывает? Потому что у него хоть какой-то контакт.

Денис Шаман:

Да.

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