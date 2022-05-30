«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Александра Неборская, потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
«Мамочка, мамочка, помоги, ты можешь мне помочь?» И со слезами. «Можешь мне помочь?»
Тревожный голос раздался на том конце телефонного провода. Александре Александровне якобы позвонила дочка из больницы. Позже к разговору подключился лжеправоохранитель. По его версии, родственница пенсионерки попала в дорожную аварию.
Александра Неборская:
Та женщина за рулем, которая на нее наехала, в реанимации, в тяжелейшем состоянии. И если эти стороны договорятся, то надо заплатить 50 000 рублей.
Во многих случаях мошенники называют именно эту сумму. У минчанки таких денег не было, пенсионерку убеждают отдать все что есть. Телефонный разговор не прерывается ни на минуту. Под пристальным контролем удается собрать 16 000 рублей.
Александра Неборская:
Я делала то, что он говорит, сознательно, с твердой памятью, со светлой головой. Может, он гипнотизировал по телефону.
Мошенник рассказывает пенсионерке, что деньги заберет курьер, при этом он тянет время, заставляя 90-летнюю женщину написать заявление в МВД, СК и не только, всего 5 вариаций.
Александра Неборская:
А потом он говорит, берите пододеяльник чистый, простынь, полотенце чистое, заверните деньги так, чтобы не были видны, все свяжите и передайте курьеру. Курьер уже в вашем подъезде, открывайте ему дверь.
Курьер уже на пороге, минчанка, не задумываясь, отдает ему ценную передачку. Позже выяснилось, что ее дочь дома и с ней все в порядке, но денег уже не вернуть.
Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Я говорю, что с мамой? А он: «Как что? Я только что звонил, мама на работе». Вы знаете, вообще потеряла все, и сознание. А он: «Бабуля, что случилось?» Я говорю, что позвонили, я отдала. Они все приехали, как налетели на меня.
А это финал уже другой истории, пенсионерка поддалась на идентичную мошенническую схему. Также на телефонном проводе плачущая дочь и следователь, рассказывающий о последствиях аварии.
Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Она потеряла ребенка, у нее селезенка порвана, еще много наговорил, у вашей дочки тоже губа разорвалась. Вас сейчас не пустят. Мы договорились с отцом. Я говорю, что у меня нет таких денег, вы что? Он говорит: «Хоть что-то у вас есть?»
И хоть что-то нашлось. А именно – 8 тысяч долларов и 4 тысячи белорусских рублей. А вместе с деньгами в больницу необходимо собрать постельное белье, полотенце, целый список. Курьер должен успеть, пока пенсионерка не пришла в себя.
Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Говорит: «Подошел мой помощник». Я говорю: «А какой он?» Он мне рассказывает, в чем он одет. Я в окно глянула, у нас же на эту сторону. Смотрю, говорю, что стоит парень в черных брюках, куртка бежевая, в очках черных. Он говорит: «Да. Вы отдайте ему сумку, только ничего у него не спрашивайте».
Пожилая женщина четко следовала указаниям и также лишилась всех своих сбережений. Она искренне хотела помочь своей дочери, а ее нагло обманули. И таких, как она, сегодня в нашей стране сотни. Как посчитали следователи, в общей сумме они отдали телефонным мошенникам больше 3 миллионов рублей. Череду подобных преступлений остановит только бдительность белорусов. Ведь на сострадание злоумышленников вряд ли стоит рассчитывать.
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