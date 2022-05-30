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«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения

30 мая 2022 16:47
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения-1

Александра Неборская, потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
«Мамочка, мамочка, помоги, ты можешь мне помочь?» И со слезами. «Можешь мне помочь?»

Тревожный голос раздался на том конце телефонного провода. Александре Александровне якобы позвонила дочка из больницы. Позже к разговору подключился лжеправоохранитель. По его версии, родственница пенсионерки попала в дорожную аварию.

Александра Неборская:
Та женщина за рулем, которая на нее наехала, в реанимации, в тяжелейшем состоянии. И если эти стороны договорятся, то надо заплатить 50 000 рублей.

Во многих случаях мошенники называют именно эту сумму. У минчанки таких денег не было, пенсионерку убеждают отдать все что есть. Телефонный разговор не прерывается ни на минуту. Под пристальным контролем удается собрать 16 000 рублей.

«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения-4

Александра Неборская:
Я делала то, что он говорит, сознательно, с твердой памятью, со светлой головой. Может, он гипнотизировал по телефону.

Мошенник рассказывает пенсионерке, что деньги заберет курьер, при этом он тянет время, заставляя 90-летнюю женщину написать заявление в МВД, СК и не только, всего 5 вариаций.

«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения-7

Александра Неборская:
А потом он говорит, берите пододеяльник чистый, простынь, полотенце чистое, заверните деньги так, чтобы не были видны, все свяжите и передайте курьеру. Курьер уже в вашем подъезде, открывайте ему дверь.

Курьер уже на пороге, минчанка, не задумываясь, отдает ему ценную передачку. Позже выяснилось, что ее дочь дома и с ней все в порядке, но денег уже не вернуть.

«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения-10

Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Я говорю, что с мамой? А он: «Как что? Я только что звонил, мама на работе». Вы знаете, вообще потеряла все, и сознание. А он: «Бабуля, что случилось?» Я говорю, что позвонили, я отдала. Они все приехали, как налетели на меня.

А это финал уже другой истории, пенсионерка поддалась на идентичную мошенническую схему. Также на телефонном проводе плачущая дочь и следователь, рассказывающий о последствиях аварии.

Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Она потеряла ребенка, у нее селезенка порвана, еще много наговорил, у вашей дочки тоже губа разорвалась. Вас сейчас не пустят. Мы договорились с отцом. Я говорю, что у меня нет таких денег, вы что? Он говорит: «Хоть что-то у вас есть?»

И хоть что-то нашлось. А именно – 8 тысяч долларов и 4 тысячи белорусских рублей. А вместе с деньгами в больницу необходимо собрать постельное белье, полотенце, целый список. Курьер должен успеть, пока пенсионерка не пришла в себя.

«Надо заплатить 50 000 рублей». Поговорили с минчанками, которые поверили телефонным мошенникам и отдали все сбережения-13

Потерпевшая по делу о телефонных мошенниках:
Говорит: «Подошел мой помощник». Я говорю: «А какой он?» Он мне рассказывает, в чем он одет. Я в окно глянула, у нас же на эту сторону. Смотрю, говорю, что стоит парень в черных брюках, куртка бежевая, в очках черных. Он говорит: «Да. Вы отдайте ему сумку, только ничего у него не спрашивайте».

Пожилая женщина четко следовала указаниям и также лишилась всех своих сбережений. Она искренне хотела помочь своей дочери, а ее нагло обманули. И таких, как она, сегодня в нашей стране сотни. Как посчитали следователи, в общей сумме они отдали телефонным мошенникам больше 3 миллионов рублей. Череду подобных преступлений остановит только бдительность белорусов. Ведь на сострадание злоумышленников вряд ли стоит рассчитывать.

«Ваш близкий человек в страшной аварии». Сергей Кабакович объяснил, как сейчас действуют мошенники по телефону – подробнее здесь.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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