Кухарев рассказал о своём выпускном: это было намного скромнее, мы учились в обычной сельской школе

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Это было, конечно же, намного скромнее, потому что мы учились вместе с моими одноклассниками в обычной сельской школе. И тогда не могли понимать, что есть возможности проведения мероприятий в таких прекрасных зданиях. Но мы были вместе, мы были дружны, мы всегда старались помогать друг другу. И память об этом у нас сохранилась на долгие годы. И сегодня, встречаясь, мы вспоминаем эти дни, вспоминаем, как мы вместе учились, как мы дружили. И я хотел бы, чтобы у наших выпускников всегда оставались такие же теплые отношения на всю жизнь со своими одноклассниками, самое главное, со своими учителями.

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