Кухарев рассказал о своём выпускном: это было намного скромнее, мы учились в обычной сельской школе

Новости Беларуси. Настоящей столицей выпускников 30 мая стала «Минск-Арена». К светлому будущему ребята отправились по красной ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивое, эффектное и масштабное начало взрослой жизни после такого праздника обеспечено.
Александра Качан:
Отличное настроение. Эмоции зашкаливают. Мы сегодня смогли принять участие в общестоличной зарядке, услышали последний звонок. И, конечно, каждый вспомнил, каким был выпускной.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Это было, конечно же, намного скромнее, потому что мы учились вместе с моими одноклассниками в обычной сельской школе. И тогда не могли понимать, что есть возможности проведения мероприятий в таких прекрасных зданиях. Но мы были вместе, мы были дружны, мы всегда старались помогать друг другу. И память об этом у нас сохранилась на долгие годы. И сегодня, встречаясь, мы вспоминаем эти дни, вспоминаем, как мы вместе учились, как мы дружили. И я хотел бы, чтобы у наших выпускников всегда оставались такие же теплые отношения на всю жизнь со своими одноклассниками, самое главное, со своими учителями.
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