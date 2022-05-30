«Всё начинается отсюда». Минские школьники возложили цветы к главному символу белорусов

Новости Беларуси. В Год исторической памяти и в день окончания учебного года 2,5 тысячи выпускников возложили цветы к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К участию в мероприятии пригласили самых талантливых и успешных учеников столичных школ и гимназий. Это победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. К подножию 45-метровой стелы возложили тысячи цветов. Тем самым почтили память тех, кто освобождал столицу в годы Великой Отечественной воны. Также к торжественной церемонии присоединилось руководство города и педагоги.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Выпускникам сегодня уже неоднократно говорили об этом на разных уровнях: и на линейках руководители школ, представители местной власти, что на самом деле все начинается отсюда. От истории, от тех людей, которые позволили нам жить в нашей стране независимой, построить такой замечательный город, отстроить его после той разрушительной войны.

Александра Русецкая, ученица средней школы № 82:

У моей бабушки родственники служили на войне, и в этот день я возлагаю в память о них цветы.

Александр Хрусталев, ученик средней школы № 124:

Как мне известно, это Год исторической памяти, нам рассказывали на уроках истории. И это дань памяти людям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, дав нам светлое и славное будущее.