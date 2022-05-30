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«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»

30 мая 2022 18:24
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Новости Беларуси. Настоящей столицей выпускников 30 мая стала «Минск-Арена». К светлому будущему ребята отправились по красной ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивое, эффектное и масштабное начало взрослой жизни после такого праздника обеспечено.

О том, кто удостоился такой возможности, какими событиями и локациями насыщена программа мероприятия, знает наш корреспондент Александра Качан.

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-1

Александра Качан, корреспондент:
Масштаб мероприятия впечатляет. Мы в настоящем молодежном эпицентре. Это самая поющая и танцующая площадка в Минске сегодня. Выпускная лента – обязательный атрибут, а вместе с ней хорошее настроение. Ну и немножко грусти, потому что эти ребята сегодня прощаются со школьной порой.

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-4

«Минск-Арена» собрала порядка 11 тысяч выпускников со всех столичных школ. Они пришли не одни, вместе с ними родители и учителя. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями.

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-7

На самом деле это очень волнительно, потому что это новый какой-то этап, совершенно необычный, неожиданный, к которому мы морально, возможно, еще не были готовы. Но это позитивно, захватывающе. И очень интересно посмотреть, что из этого выйдет.

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-10

Екатерина Савчук, директор средней школы № 207 Минска:
Это замечательный и творческий праздник, который с нетерпением ждут 11 лет и родители, и выпускники, и учителя. Поэтому счастья нашим детям, здоровья, мира, добра и исполнения всех их желаний. В добрый путь!

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-13

Александра Качан:
Здесь работают различные фотозоны. Ребята могут принять участие в интерактивных площадках. В общем, сделано все для того, чтобы этот вечер оставил самые яркие впечатления в памяти.

Кухарев рассказал о своем выпускном: это было намного скромнее, мы учились в обычной сельской школе.

«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»-16

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# Последний звонок # общество # Александра Качан # Екатерина Савчук # Фотофакт

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