«Масштаб мероприятия впечатляет». Побывали на «Последнем звонке» в «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Настоящей столицей выпускников 30 мая стала «Минск-Арена». К светлому будущему ребята отправились по красной ковровой дорожке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красивое, эффектное и масштабное начало взрослой жизни после такого праздника обеспечено. О том, кто удостоился такой возможности, какими событиями и локациями насыщена программа мероприятия, знает наш корреспондент Александра Качан.

Александра Качан, корреспондент:

Масштаб мероприятия впечатляет. Мы в настоящем молодежном эпицентре. Это самая поющая и танцующая площадка в Минске сегодня. Выпускная лента – обязательный атрибут, а вместе с ней хорошее настроение. Ну и немножко грусти, потому что эти ребята сегодня прощаются со школьной порой.

«Минск-Арена» собрала порядка 11 тысяч выпускников со всех столичных школ. Они пришли не одни, вместе с ними родители и учителя. Нам удалось пообщаться с некоторыми из них. Они поделились своими впечатлениями и эмоциями.

На самом деле это очень волнительно, потому что это новый какой-то этап, совершенно необычный, неожиданный, к которому мы морально, возможно, еще не были готовы. Но это позитивно, захватывающе. И очень интересно посмотреть, что из этого выйдет.

Екатерина Савчук, директор средней школы № 207 Минска:

Это замечательный и творческий праздник, который с нетерпением ждут 11 лет и родители, и выпускники, и учителя. Поэтому счастья нашим детям, здоровья, мира, добра и исполнения всех их желаний. В добрый путь!