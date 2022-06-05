«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?

Новости Беларуси. Двойной праздник у православных верующих. 5 июня – День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, просветительницы, духовной наставницы земли белорусской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А в 2022 году этот праздник совпал с 1030-летием Полоцкой епархии, с которой началась история белорусского православия. Примечательно, что памятные даты верующие праздновали под эгидой союза: духовного и народного. Александра Качан также побывала на древней полоцкой земле и прониклись атмосферой праздника.

Грандиозное событие. Для всех православных верующих этот день имеет особый смысл. Неслучайно сотни паломников, гостей собрала древняя полоцкая земля. Пропитанная не только духовным богатством, но и насыщенная историческим наследием. Отсюда берет начало и белорусское православие, наша государственность и образование. Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии. Читать здесь.

В знаменательный для Полоцкого района день божественные литургии проходили в нескольких местах, но главная, которую возглавил Патриарх Кирилл состоялась в Крестовоздвиженском храме на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. Услышать наставления и поздравления патриарха могли все желающие. Служба и праздничное обращение транслировалось в прямом эфире на территории монастыря. «Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке. Подробнее.

Неслучайно женский Спасо-Евфросиниевский монастырь стал центром праздничных событий. Здесь можно поклониться мощам преподобной. А на его территории находится единственная в Беларуси церковь, которая сохранился наземно – это Спасо-Преображенская. Архитектура XII века. Храм был воздвигнут за 30 недель. Это творение полоцкого зодчего Иоанна. По распоряжению преподобной Евфросинии. Сегодня он огорожен – памятник истории и православия бережно предан в руки реставраторов.

Александра Качан, корреспондент:

Чудесным образом сохранившиеся до наших дней уникальные фрески XII века. Все благодаря молитвам преподобной Евфросинии Полоцкой, заступнице земли белорусской.

Реставрация храма началась еще в 1990-х. Спешки в таком ответственном моменте быть не должно. Температурный режим, освещение, строгое ограничение от прикосновений. Исключение только – руки мастера. С 2015 года на этом объекте духовного наследия начались активные архитектурно-археологические работы. Поэтому не в каждый уголок храма есть доступ. Как, например, в келью игуменьи. Пару бетонных квадратных метров, маленькое оконце, узкий выступ как кровать. И, конечно, иконостас для молебна.

Екатерина, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Она там жила более 50 лет. В храме не было никогда ни отопления, ни освещения. То есть это нетварная благодать святого духа ее сохраняла. Преподобная молилась и день, и ночь за нас. Это был XII век. Уже девять веков прошло. И какая сила ее молитвы, что она сейчас нас защищает и покрывает, и какая праведная ее жизнь?

Полоцкая епархия – первая в Беларуси, она была основана спустя четыре года после крещения Руси. Сюда ежегодно пребывают тысячи паломников, о святой силе преподобной знает весь мир. Евфросиния была первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Своим примером она показала, что вера в сердце поможет преодолеть любые испытания.

Феодосий, архиепископ, почетный настоятель прихода храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» Новополоцка:

Церковь всегда заботилась о воспитании личности человека. Она воспитывала гражданина своей страны с любовью к ближним, с милостью к врагам, с милосердием ко всякой скорбящей душе. Православие оказало огромное влияние на духовно-нравственный облик нашей нации. И, как говорил покойный Митрополит Филарет, государство – это тело нации, церковь – это душа нации.