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«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?

05 июня 2022 18:37
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Новости Беларуси. Двойной праздник у православных верующих. 5 июня – День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, просветительницы, духовной наставницы земли белорусской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А в 2022 году этот праздник совпал с 1030-летием Полоцкой епархии, с которой началась история белорусского православия. Примечательно, что памятные даты верующие праздновали под эгидой союза: духовного и народного.  

Александра Качан также побывала на древней полоцкой земле и прониклись атмосферой праздника.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-1

Грандиозное событие. Для всех православных верующих этот день имеет особый смысл. Неслучайно сотни паломников, гостей собрала древняя полоцкая земля. Пропитанная не только духовным богатством, но и насыщенная историческим наследием. Отсюда берет начало и белорусское православие, наша государственность и образование.  

Дочь приезжала сюда и после родила внучечку. Верующие вспомнили божественные чудеса к 1030-летию Полоцкой епархии. Читать здесь.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-4

В знаменательный для Полоцкого района день божественные литургии проходили в нескольких местах, но главная, которую возглавил Патриарх Кирилл состоялась в Крестовоздвиженском храме на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. Услышать наставления и поздравления патриарха могли все желающие. Служба и праздничное обращение транслировалось в прямом эфире на территории монастыря.  

«Содержи в памяти своей пример верности православию». Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Полоцке. Подробнее.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-7

Неслучайно женский Спасо-Евфросиниевский монастырь стал центром праздничных событий. Здесь можно поклониться мощам преподобной. А на его территории находится единственная в Беларуси церковь, которая сохранился наземно – это Спасо-Преображенская. Архитектура XII века. Храм был воздвигнут за 30 недель. Это творение полоцкого зодчего Иоанна. По распоряжению преподобной Евфросинии. Сегодня он огорожен – памятник истории и православия бережно предан в руки реставраторов.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-10

Александра Качан, корреспондент:  
Чудесным образом сохранившиеся до наших дней уникальные фрески XII века. Все благодаря молитвам преподобной Евфросинии Полоцкой, заступнице земли белорусской.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-13

Реставрация храма началась еще в 1990-х. Спешки в таком ответственном моменте быть не должно. Температурный режим, освещение, строгое ограничение от прикосновений. Исключение только – руки мастера. С 2015 года на этом объекте духовного наследия начались активные архитектурно-археологические работы. Поэтому не в каждый уголок храма есть доступ. Как, например, в келью игуменьи. Пару бетонных квадратных метров, маленькое оконце, узкий выступ как кровать. И, конечно, иконостас для молебна.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-16

Екатерина, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:  
Она там жила более 50 лет. В храме не было никогда ни отопления, ни освещения. То есть это нетварная благодать святого духа ее сохраняла. Преподобная молилась и день, и ночь за нас. Это был XII век. Уже девять веков прошло. И какая сила ее молитвы, что она сейчас нас защищает и покрывает, и какая праведная ее жизнь?  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-19

Полоцкая епархия – первая в Беларуси, она была основана спустя четыре года после крещения Руси. Сюда ежегодно пребывают тысячи паломников, о святой силе преподобной знает весь мир. Евфросиния была первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Своим примером она показала, что вера в сердце поможет преодолеть любые испытания.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-22

Феодосий, архиепископ, почетный настоятель прихода храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» Новополоцка:  
Церковь всегда заботилась о воспитании личности человека. Она воспитывала гражданина своей страны с любовью к ближним, с милостью к врагам, с милосердием ко всякой скорбящей душе. Православие оказало огромное влияние на духовно-нравственный облик нашей нации. И, как говорил покойный Митрополит Филарет, государство – это тело нации, церковь – это душа нации.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-25

Торжественные мероприятия в Полоцке продолжались весь день. Традиционно верующие с иконой преподобной прошли крестным ходом по главной улице древнего Полоцка.  

«В храме не было никогда ни отопления, ни освещения». Как проходит реставрация Спасо-Преображенской церкви?-28

Православное шествие растянулось на сотни метров. Финальной точкой стал Спасо-Евфросиниевский монастырь, где люди смогли прикоснуться к святыне, взглянуть на уникальные фрески и с молитвой обратиться к святым.  

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# Православные в Беларуси # общество # Александра Качан # Патриарх Кирилл # Евфросиния Полоцкая # Фотофакт

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