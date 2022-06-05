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«Ребята разучились ходить на серьёзные сайты». Как западная пропаганда морочит голову молодёжи?

05 июня 2022 18:29
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Новости Беларуси. Наша страна оказалась в самом центре информационного противоборства. Главная цель таких боев – установление контроля над чувствами людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Ребята разучились ходить на серьёзные сайты». Как западная пропаганда морочит голову молодёжи?-1

Сегодня управлять сознанием людей, к сожалению, довольно просто. Ведь в руках манипуляторов одно из мощнейших оружий XXI века – ложь. И надо сказать, что целятся в первую очередь в молодежь.  

Кто и как учит СМИ обманывать аудиторию? Подробности здесь.  

«Ребята разучились ходить на серьёзные сайты». Как западная пропаганда морочит голову молодёжи?-4

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:  
Без удивления уже наблюдаем, что они черпают информацию из Telegram-каналов, где нет аналитики, где есть только в большинстве своем поток каких-то коротких заметок, и большинство из них вообще не соответствует действительности. Кто-то что-то увидел, что иду, то пою, что иду, то говорю. Ребята разучились ходить на серьезные сайты, пользоваться серьезной аналитикой.  

От фейков, к сожалению, не избавиться. И со временем информационные перепалки будут становиться только жестче. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг, уж очень это полезный навык современности.  

Лукашенко поручил вести контрпропаганду. Подробнее здесь.   

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Шатько # Виктория Ходосок # Фотофакт

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