«Ребята разучились ходить на серьёзные сайты». Как западная пропаганда морочит голову молодёжи?

Новости Беларуси. Наша страна оказалась в самом центре информационного противоборства. Главная цель таких боев – установление контроля над чувствами людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня управлять сознанием людей, к сожалению, довольно просто. Ведь в руках манипуляторов одно из мощнейших оружий XXI века – ложь. И надо сказать, что целятся в первую очередь в молодежь.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Без удивления уже наблюдаем, что они черпают информацию из Telegram-каналов, где нет аналитики, где есть только в большинстве своем поток каких-то коротких заметок, и большинство из них вообще не соответствует действительности. Кто-то что-то увидел, что иду, то пою, что иду, то говорю. Ребята разучились ходить на серьезные сайты, пользоваться серьезной аналитикой.

От фейков, к сожалению, не избавиться. И со временем информационные перепалки будут становиться только жестче. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг, уж очень это полезный навык современности.