Дмитрий Мезенцев в Полоцке: «Мы в рамках единой Церкви, единого Отечества обязаны жить в мире, добре»

Новости Беларуси. 5 июня за мероприятиями по случаю празднования 1030-летия со дня основания Полоцкой епархии следит съемочная группа СТВ. Участие в торжествах принимает Патриарх Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства:

Важно для миллионов россиян и белорусов. Сегодня день, который будет вписан в историю православия на белорусской земле. Мы сегодня поклоняется преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой, задумываемся, как ее судьба влияет на наши судьбы, шаги дела. И то, что сегодня с визитом предстоятель Русской православной церкви святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл здесь, на полоцкой земле, это особый знак уважения к истории белорусской земли, православия, ко всем тем людям, которые приходят в храм, чтобы стать сильнее, чтобы решать земные дела и понимать, что мы в рамках единой Церкви, единого Отечества обязаны жить в мире, добре.