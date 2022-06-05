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Не с пустыми руками. Как чиновники поздравили маленьких белорусов в День защиты детей?

05 июня 2022 18:26
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Новости Беларуси. На неделе маленькие белорусы принимали поздравления по всей стране. По традиции 1 июня с детьми провели и наши высшие чиновники. Они приехали в гости к тем ребятам, которые требуют особого внимания и заботы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Не с пустыми руками. Как чиновники поздравили маленьких белорусов в День защиты детей?-1

Делегация Совета Республики во главе со спикером Натальей Кочановой отправилась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Поддержать пациентов, которым пришлось встретить начало лета в больнице, гости решили общением, сладостями и наборами для творчества.

Не с пустыми руками. Как чиновники поздравили маленьких белорусов в День защиты детей?-4

Гостей принимали и в 1-м столичном Доме ребенка. Большую делегацию возглавил вице-премьер Игорь Петришенко. За счет государственного бюджета здесь находят поддержку и помощь сироты, инвалиды, дети, которые находятся в социально опасном положении. Сегодня здесь находятся 46 маленьких пациентов. Для них попытались создать максимально комфортные условия. Но главная задача неизменна – найти для детей новую семью.

«Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский Дом ребенка. Подробнее здесь.

Не с пустыми руками. Как чиновники поздравили маленьких белорусов в День защиты детей?-7

Подарки и поздравления получали и маленькие воспитанники Дома ребенка, расположенного в гомельской исправительной колонии № 4. Сейчас там находится около 20 детей до трех лет. В гости к ребятам заглянула делегация Белорусского союза женщин. Для малышей привезли сладости, фрукты, развивающие игрушки. А гостям представили театрализованную постановку, для которой ребята помогали создавать декорации и куклы.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Наталья Кочанова # Игорь Петришенко # Фотофакт

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