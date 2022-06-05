Не с пустыми руками. Как чиновники поздравили маленьких белорусов в День защиты детей?

Новости Беларуси. На неделе маленькие белорусы принимали поздравления по всей стране. По традиции 1 июня с детьми провели и наши высшие чиновники. Они приехали в гости к тем ребятам, которые требуют особого внимания и заботы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Делегация Совета Республики во главе со спикером Натальей Кочановой отправилась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Поддержать пациентов, которым пришлось встретить начало лета в больнице, гости решили общением, сладостями и наборами для творчества.

Гостей принимали и в 1-м столичном Доме ребенка. Большую делегацию возглавил вице-премьер Игорь Петришенко. За счет государственного бюджета здесь находят поддержку и помощь сироты, инвалиды, дети, которые находятся в социально опасном положении. Сегодня здесь находятся 46 маленьких пациентов. Для них попытались создать максимально комфортные условия. Но главная задача неизменна – найти для детей новую семью. «Дети – это наше всё». Игорь Петришенко посетил первый минский Дом ребенка. Подробнее здесь.